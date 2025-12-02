Embarazo y GLP-1: los riesgos asociados con suspender la medicación

Archivo - Inyector de pluma de liraglutida con aguja para tratar la diabetes tipo 2, obesidad, GLP-1 - PETER TOGEL - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuando una mujer queda embarazada, cada decisión sobre su salud puede tener un impacto duradero en su bebé. Para quienes han usado medicamentos populares para bajar de peso, las preguntas sobre seguridad y riesgos se vuelven aún más urgentes. Un grupo de investigadores estadounidenses decidió analizar cómo la suspensión de estos fármacos puede afectar a madres y recién nacidos, y los resultados llaman la atención.

Lo sorprendente es que, incluso cuando los medicamentos se interrumpen antes o al inicio del embarazo, parece existir un efecto directo sobre el peso y algunos riesgos de salud durante la gestación. Estas observaciones podrían cambiar la forma en que los médicos aconsejan a las futuras madres que han utilizado GLP-1, y abren la puerta a nuevas estrategias para proteger su salud y la de sus bebés.

GLP-1 Y EMBARAZO: LO QUE LOS INVESTIGADORES ANALIZARON

Las embarazadas que dejaron de tomar medicamentos populares para bajar de peso con GLP-1 antes o al principio del embarazo tendieron a ganar más peso y a presentar un mayor riesgo de diabetes y trastornos hipertensivos durante el embarazo, además de experimentar partos prematuros con mayor frecuencia que las que nunca habían tomado medicamentos con GLP-1, según un estudio dirigido por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Estados Unidos). Los hallazgos se publican en 'JAMA'.

"El uso de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (AR-GLP-1) ha aumentado drásticamente, pero se recomienda suspenderlos antes del embarazo debido a la falta de información sobre su seguridad para el feto", declara la doctora Jacqueline Maya, autora principal y endocrinóloga pediátrica del Hospital General Brigham for Children de Massachusetts (Mass General Brigham for Children).

"Buscamos evaluar cómo dicha suspensión afecta el aumento de peso y los resultados durante el embarazo", explica.

MAYOR PESO Y RIESGOS DURANTE LA GESTACIÓN

Para el estudio, el equipo analizó los historiales médicos electrónicos de 1.792 embarazos realizados en el sistema de salud del Hospital General Brigham de Massachusetts entre 2016 y 2025, principalmente en mujeres con obesidad. Cada mujer con prescripción de un GLP-1RA en los tres años previos y hasta 90 días posteriores a la concepción se comparó con tres embarazos similares en los que la madre no utilizó GLP-1RA.

Las mujeres que suspendieron los AR-GLP-1 antes o al inicio del embarazo aumentaron un promedio de 3,2 kg más de peso durante el embarazo que quienes no los usaron. El grupo que tomó AR-GLP-1 también presentó un 32% más de riesgo de aumento excesivo de peso (más de lo recomendado), un 30% más de riesgo de diabetes durante el embarazo, un 29% más de riesgo de trastornos hipertensivos durante el embarazo y un 34% más de riesgo de parto prematuro.

No se observaron diferencias en el riesgo de alto o bajo peso al nacer, la longitud al nacer ni el riesgo de parto por cesárea.

"Se necesitan estudios adicionales sobre el equilibrio entre los beneficios de los GLP-1 antes del embarazo y los riesgos asociados a su interrupción durante el embarazo", concluye la doctora Camille E. Powe, autora principal, endocrinóloga del Hospital General Brigham de Massachusetts y codirectora del Programa de Diabetes en el Embarazo del Hospital General de Massachusetts.

"Necesitamos investigar más para encontrar maneras de ayudar a controlar el aumento de peso y reducir los riesgos durante el embarazo al suspender los medicamentos GLP-1", concluyen.