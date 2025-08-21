¿Por qué las adolescentes españolas dejan el deporte? La menstruación como barrera

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una de cada tres chicas de entre 14 y 18 años señala la menstruación como un motivo para no realizar actividades deportivas, según un estudio de Bupa, empresa matriz de Sanitas, realizado en España, Francia y Reino Unido que analiza las barreras a la práctica deportiva entre las adolescentes.

En este sentido, el estudio revela que las jóvenes tienen el doble de probabilidades que los chicos de sentirse incómodas con los cambios corporales y hormonales propios de la edad (16% frente a 9%), una cifra que aumenta hasta el 18% en el grupo de 17 y 18 años. Además, una de cada cuatro (25%) reconoce haber sentido falta de confianza a la hora de practicar ejercicio físico.

"Estos datos confirman que la adolescencia es un momento determinante para la continuidad en la práctica deportiva. Es trascendental trabajar para que las chicas tengan igualdad de oportunidades y acceso a entornos deportivos inclusivos, de modo que puedan aprovechar los beneficios físicos, emocionales y sociales, esencial para su desarrollo", señala el entrenador personal Blua Sanitas, Daniel Rivas.

Sin embargo, el estudio muestra que, cuando las adolescentes participan en actividades deportivas, los beneficios que perciben van mucho más allá de la mejora física. En primer lugar, un 74% de las encuestadas destaca que el deporte les ayuda a mantener un mejor estado de forma y salud general, lo que repercute de manera directa en su bienestar diario. Asimismo, un 42% señala un aumento de la confianza en sí mismas y de su autoestima, dos factores "fundamentales" para afrontar los retos propios de esta etapa de crecimiento, señalan los expertos de Sanitas.

Igualmente, el impacto de la actividad física se extiende al plano emocional. Un 40% de las jóvenes que practican deporte afirma experimentar un mayor bienestar mental, mientras que un 35% siente más motivación y determinación para alcanzar sus metas, dentro y fuera del ámbito deportivo.

Otro aspecto relevante es la dimensión social, ya que un 36% de las participantes asegura que la práctica deportiva fomenta la creación de nuevas amistades y fortalece las relaciones existentes, proporcionando un espacio de pertenencia y apoyo.

Finalmente, para las adolescentes encuestadas la actividad física regular ayuda a desarrollar habilidades como la resiliencia (18%), la autoexpresión (11%) y el liderazgo (9%), cualidades que afirman les serán útiles a lo largo de su vida.

Por todo esto, resulta "esencial" que las adolescentes permanezcan vinculadas al deporte durante esta etapa vital, señala la psicóloga de Blua de Sanitas, Silvia Mérida. "Más allá del ejercicio, se trata de un espacio donde pueden fortalecer su autoestima, descubrir su potencial y construir recursos personales que los acompañarán en su camino hacia la adultez".

En último lugar, el estudio subraya la necesidad de abordar con naturalidad temas como la menstruación, la imagen corporal o los cambios físicos propios de la edad, tanto en el ámbito familiar como escolar y deportivo. En este sentido, la psicóloga indica que "romper los estigmas y abrir el diálogo sobre estos temas es clave para que las adolescentes se sientan seguras y respaldadas. Al normalizar estas conversaciones derribamos barreras al mismo tiempo que fortalecemos la confianza y la motivación para seguir activas".