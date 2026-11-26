Archivo - Astronauta conduciendo una caminata espacial en la órbita terrestre - NISERIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han descubierto que los vuelos espaciales alteran los procesos biológicos asociados con la enfermedad de Alzheimer de diferentes maneras, dependiendo de la predisposición genética. El estudio sugiere que el espacio podría revelar cambios en las células cerebrales difíciles de detectar en la Tierra.

"A menudo hablamos del Alzheimer como si siguiera un camino predecible", cuenta Alysson R. Muotri, profesora de los Departamentos de Pediatría y Medicina Celular y Molecular de la Facultad de Medicina de la UC San Diego, que han publicado su investigación en 'Science Advances'.

"Lo que observamos sugiere que las distintas variantes genéticas pueden responder de forma muy diferente al mismo estrés. Comprender esas diferencias podría conducir a tratamientos más específicos para esta devastadora enfermedad", añade Muotri, quien también es directora del Centro Integrado de Investigación Orbital de Células Madre Espaciales Sanford del Instituto de Células Madre Sanford de la UC San Diego.

Para investigar, los autores cultivaron organoides cerebrales: pequeños modelos tridimensionales de tejido neural derivados de células madre que reproducen algunas características del cerebro humano. Algunos organoides presentaban mutaciones en APP, PSEN1 o PSEN2, tres genes relacionados con formas raras hereditarias de la enfermedad de Alzheimer. Otros sirvieron como controles, sin dichas mutaciones.

En marzo de 2024, los organoides viajaron a la Estación Espacial Internacional, donde permanecieron 40 días antes de regresar a la Tierra. Otros organoides idénticos se quedaron en tierra firme en condiciones de laboratorio prácticamente idénticas. El equipo de investigación afirma que estos fueron los primeros organoides cerebrales humanos que modelaban el Alzheimer en viajar al espacio.

El espacio expone a las células a una combinación inusual de condiciones, como la microgravedad, la radiación y los campos magnéticos alterados. Al examinar qué genes estaban activos, qué proteínas estaban presentes y cómo las células utilizaban la energía, el equipo evaluó los efectos de estos factores.

Las respuestas fueron muy dispares. Los organoides con una mutación en el gen APP mostraron mayores cantidades de beta-amiloide 42, un fragmento proteico con una alta probabilidad de agruparse y formar placas en el cerebro. Aquellos con una mutación en el gen PSEN2 mostraron niveles más elevados de una forma modificada de tau asociada a la enfermedad. Los organoides con una mutación en el gen PSEN1 presentaron cambios particularmente extensos en la actividad génica: se observaron diferencias en 7.404 genes entre las muestras espaciales y terrestres, en comparación con 643 genes en los modelos con la mutación en PSEN2.

Estos hallazgos sugieren que los vuelos espaciales pueden revelar diferentes características relacionadas con el Alzheimer, dependiendo de las mutaciones genéticas subyacentes.

Los investigadores también hallaron cambios en genes implicados en la comunicación entre células nerviosas, así como en la forma en que las células producen energía y procesan el ARN, que les ayuda a sintetizar proteínas. Varias de estas respuestas fueron más pronunciadas en organoides cerebrales portadores de mutaciones relacionadas con el Alzheimer que en aquellos que no las presentaban, y los investigadores observaron varios efectos no descritos previamente en organoides cerebrales cultivados en la Tierra.

A pesar de estas diferencias, una proteína destacó en todos los grupos: CIRBP, que ayuda a las células a responder al estrés ambiental y físico. Sus niveles aumentaron tras el vuelo espacial, y los investigadores encontraron cambios en las redes que vinculan CIRBP con la señalización de las células nerviosas y otros procesos celulares. CIRBP podría ser candidata para estudios posteriores como marcador de estrés común.

Este hallazgo también se relaciona con investigaciones que van más allá de la enfermedad de Alzheimer. Se ha vinculado la proteína CIRBP con la reparación del ADN y una longevidad excepcional en las ballenas boreales, que pueden vivir más de 200 años y rara vez desarrollan cáncer. Se desconoce si se producen efectos protectores similares en las células cerebrales humanas.

Los investigadores recalcan que sus hallazgos son preliminares y que ahora esperan determinar si los cambios observados en el espacio pueden reproducirse en la Tierra y si proteínas como la CIRBP desempeñan un papel significativo en el desarrollo del Alzheimer.

"La pregunta más importante ahora no es simplemente qué cambia el espacio, sino cómo se adaptan las células a esos cambios. Si la proteína CIRBP ayuda a las células cerebrales a resistir el estrés, comprender esa respuesta podría indicarnos nuevas formas de proteger las neuronas vulnerables aquí en la Tierra", comenta Muotri.

El equipo planea continuar esta línea de investigación con nueva financiación de la NASA. DOXA Space, una empresa de biotecnología aplicada cofundada por Muotri y centrada en la investigación espacial, recibió recientemente una subvención de 12 millones de dólares de la Fase 2 de InSPA , de los cuales 3,5 millones se destinarán a la UC San Diego como subsubvención.

La financiación apoyará tres objetivos: desarrollar herramientas basadas en organoides para evaluar la susceptibilidad a la neurodegeneración relacionada con la edad; crear una plataforma de cribado de fármacos para la enfermedad de Alzheimer utilizando organoides derivados de pacientes; y desarrollar nuevos sistemas de organoides para estudiar y tratar el glioblastoma, un tumor cerebral difícil de tratar.