Vecindarios pobres, menos días en casa: cómo la desigualdad afecta a los adultos mayores tras una fractura de cadera

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Recuperarse de una fractura de cadera es un reto que va más allá del quirófano y la fisioterapia. Para muchos adultos mayores, volver a casa y retomar la independencia puede ser un proceso largo y lleno de obstáculos.

Pero la recuperación no depende solo de la atención médica: el barrio en el que viven los adultos mayores puede marcar la diferencia. Factores invisibles como la infraestructura, el apoyo social y los recursos locales influyen de manera sorprendente en cuántos días pueden pasar en casa tras una lesión.

EL VECINDARIO COMO DETERMINANTE DE LA SALUD

Los adultos mayores que viven en barrios económicamente desfavorecidos pasan significativamente menos días en casa durante el año posterior a una fractura de cadera relacionada con una caída que aquellos que viven en áreas más ricas, según un gran estudio nacional de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) publicado en ‘JAMA Network Open’.

El estudio analizó datos de Medicare de más de 52.000 adultos mayores que sufrieron una fractura de cadera. De esta forma, los investigadores descubrieron que, tras considerar factores individuales como la edad o las enfermedades crónicas, las personas que vivían en los barrios más desfavorecidos pasaron aproximadamente 23 días menos en casa durante el año posterior a la lesión, en comparación con quienes vivían en las zonas menos desfavorecidas.

“El contexto del vecindario es un factor determinante de la salud pero, a menudo, se pasa por alto en la investigación sobre fracturas de cadera”, reflexiona el autor principal del estudio, Jason R. Falvey, profesor asociado de Fisioterapia y Ciencias de la Rehabilitación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

FACTORES INVISIBLES QUE DIFICULTAN LA RECUPERACIÓN

“Los adultos mayores de algunos vecindarios enfrentan desafíos complejos: acceso limitado a servicios de rehabilitación, menos apoyo para los cuidadores y factores propios del vecindario, como aceras deterioradas que dificultan la movilidad --añade--. Estas realidades dificultan la recuperación de la independencia después de una fractura de cadera”.

Utilizando el Índice de Deprivación del Área (IDA), una medida nacional que refleja factores como los ingresos, la educación, el empleo y la calidad de la vivienda, los investigadores clasificaron los barrios de los pacientes según su nivel de privación económica.

“Estos hallazgos señalan la urgente necesidad de programas de recuperación adaptados a la comunidad e intervenciones políticas que trasciendan los límites del hospital”, sentencia el doctor Falvey, quien también es director del Centro para la Justicia de la Discapacidad de la Facultad. “Al invertir en recursos comunitarios, apoyo a los cuidadores e infraestructura vecinal segura, podemos ayudar a más adultos mayores a recuperarse y envejecer en casa, sin importar dónde vivan”.