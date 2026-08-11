Un traumatólogo avisa: caminar 8.000 o 10.000 pasos al día no basta para llegar con autonomía a los 70

Archivo - Experto afirma que caminar 10.000 pasos diarios no es suficiente para conservar la capacidad física en la vejez - PASJA1000/PIXABAY - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El traumatólogo especialista en lesiones traumáticas y cirugía ortopédica, el doctor Óscar Ares, ha advertido de que "caminar 8.000 o 10.000 pasos al día no es suficiente para conservar la capacidad física con el paso de los años", por lo que recomienda sumar a ello el trabajo de fuerza muscular.

"Mantener una musculatura adecuada y cuidar la salud de los huesos durante la edad adulta puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida futura", ha manifestado, y es que considera que "el mejor seguro para no depender de nadie a los 70 se empieza a pagar a los 40". De hecho, ha indicado que el objetivo es llegar a esa edad con autonomía.

En este sentido, Ares ha señalado que mantener la capacidad de hacer las cosas por uno mismo "no depende únicamente de la edad o de la genética". "Una parte importante de la movilidad que tendremos durante la vejez comienza a construirse décadas antes", ha insistido.

Así, y tras destacar que "caminar es una actividad beneficiosa y una de las formas más sencillas de mantenerse activo", ha rechazado que alcanzar diariamente los conocidos 8.000 o 10.000 pasos sea suficiente para llegar a edades avanzadas en buenas condiciones físicas. Aunque, hace dos décadas "era habitual recomendar simplemente caminar a las personas mayores para mantenerse activas", ahora "tanto el estilo de vida como las expectativas de quienes llegan actualmente a los 70 años han cambiado", ha subrayado.

EL TRABAJO DE FUERZA DEBE INCORPORARSE A LA RUTINA

Cuando se imagina a un septuagenario, "ya no pensamos en una persona sentada en la puerta de su casa viendo pasar a la gente", ha continuado, para agregar que son "personas activas que quieren viajar, moverse, hacer deporte y seguir siendo independientes". Por ello, defiende que el trabajo de fuerza "debe ocupar un lugar importante dentro de la actividad física".

Al respecto, ha aclarado que "no se trata únicamente de desarrollar músculo o mejorar el aspecto físico". "Conservar una musculatura fuerte permite afrontar acciones tan cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras, cargar peso o recuperar el equilibrio ante un tropiezo", ha puesto de manifiesto.

Además, este ejercicio "supone un estímulo para el hueso y puede formar parte de una estrategia destinada a mantener una buena salud musculoesquelética con el paso de los años", ha declarado, animando a cultivar esta práctica "desde los 50".

Para finalizar, ha indicado que "esta prevención cobra todavía más importancia en las mujeres a medida que se aproximan a la menopausia" debido a que "los cambios hormonales propios de esta etapa pueden favorecer una pérdida progresiva de masa ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas con el paso de los años".