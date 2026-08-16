El test de la silla y otras 3 pruebas que pueden revelar tu estado físico después de los 60 años

Archivo - Imagen de recurso de una pareja de personas mayores haciendo ejercicio. - HALFPOINT/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio publicado en 'JAMA Network Open' ha relacionado una mejor aptitud física en personas de más de 60 años, incluida una mayor capacidad de equilibrio y agilidad, una mayor fuerza en las extremidades inferiores y una mejor aptitud cardiorrespiratoria, con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los resultados del estudio, realizado por la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung y la Universidad Nacional de Deportes de Taiwán, sugieren que incorporar evaluaciones objetivas de la aptitud física a la práctica clínica habitual podría mejorar la estratificación del riesgo y orientar las intervenciones funcionales en adultos mayores.

La investigación, basada en una cohorte de 13.423 adultos mayores, relaciona una mayor aptitud física con una menor mortalidad por todas las causas durante un seguimiento medio de siete años. Los datos proceden de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Aptitud Física de Taiwán y de la Base de Datos de Investigación del Seguro Nacional de Salud.

La aptitud física se evaluó en cuatro ámbitos: aptitud cardiorrespiratoria (prueba de escalón de 2 minutos), fuerza muscular (pruebas de flexión de brazos de 30 segundos y de levantarse de la silla), flexibilidad (pruebas de rascado de espalda y de sentarse y alcanzar con las manos en una silla), y equilibrio y agilidad (pruebas de equilibrio sobre una pierna y de levantarse y caminar 2,4 metros).

L os participantes del quintil de rendimiento más alto presentaron una menor mortalidad por todas las causas en cuatro evaluaciones de aptitud física: levantarse y caminar 8 pies, equilibrio sobre una pierna, levantarse de la silla en 30 segundos y prueba de escalón de 2 minutos. El índice de aptitud física compuesto mostró el menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los análisis estratificados por sexo revelaron que el equilibrio y la agilidad, así como la aptitud cardiorrespiratoria, mostraron los riesgos más bajos de mortalidad por todas las causas entre los hombres, mientras que la fuerza de las extremidades inferiores y el equilibrio y la agilidad tuvieron riesgos comparables entre las mujeres.

INTEGRAR LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD FÍSICA EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Los investigadores resaltan que la integración de la evaluación objetiva de la aptitud física en la atención geriátrica y de medicina interna de rutina puede mejorar la estratificación del riesgo y guiar estrategias individualizadas para preservar la función y la independencia en los adultos mayores.

No obstante, apuntan que estas evaluaciones están concebidas como valoraciones funcionales, no como pruebas de rendimiento máximo; su implementación clínica requiere una formación estandarizada del examinador, una puntuación consistente y una evaluación de seguridad previa a la prueba, especialmente para las evaluaciones de equilibrio y movilidad.

De este modo, los autores sugieren que la incorporación de estas evaluaciones breves podría permitir a los médicos identificar la vulnerabilidad con mayor antelación y prescribir intervenciones individualizadas y orientadas a la función, priorizando el equilibrio y la fuerza de las extremidades inferiores, para preservar la resiliencia y prolongar la supervivencia.