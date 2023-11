El sundowning o síndrome del atardecer en el Alzheimer y la clave para prevenir las conductas problemáticas

MADRID, 24 Nov. (EDIZIONES) -

El Alzheimer es la demencia que más se diagnostica hoy en día. Hay unos 800.000 españoles que la padecen, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Suele debutar a partir de los 70-75 años; aunque, sí que es verdad que empieza a los 40 años la enfermedad, con el depósito de amiloide, a pesar de que no somos conscientes de ello.

Belén González Glaría es geriatra en el Hospital Universitario de Navarra (Pamplona), y coordinadora del grupo de Demencias de la SEGG, y del de la Sociedad Navarra de Geriatra y Gerontología (SNGG), y una de las personas que más controlan esta enfermedad en nuestro país.

Nos cuenta en una entrevista con Infosalus que el Alzheimer es una enfermedad que afecta sobre todo a la cognición, a la memoria, y va añadiendo otros elementos cognitivos, como la capacidad de reconocimiento de las personas, de los lugares, de hacer cosas, la desorientación; algo que al final le va limitando para las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria, según detalla la experta, y desarrollando una dependencia progresiva y paralela al trastorno cognitivo.

¿Qué podemos hacer para que se manifieste más tarde esta patología neurodegenerativa? Dice que trabajar mucho la neuroplasticidad y nuestra reserva cognitiva. ¿Cómo? Controlando los factores de riesgo cardiovascular (colesterol, sobrepeso, hipertensión, ejercicio físico, hábitos de vida saludable, entre otros muchos), así como el tema emocional, e incluso la socialización y el tener muchas inquietudes culturales y sociales. "Esto hace que tengas más reserva cognitiva; con lo cual, si se manifiesta la enfermedad, lo hará más tarde", apostilla.

QUÉ ES EL SUNDOWNING

Así, esta especialista detalla que el sundowning o síndrome del atardecer realmente es algo que tenemos todos, tengamos Alzheimer o no: "No es lo mismo hacer un examen a las 9 de la mañana, que a las 4 de la tarde. Más al final de la tarde es cuando estamos todos más cansados. En las personas con demencia es el momento en el que empeoran sus elementos cognitivos, están más inquietos, más desorientados, más que saltan a todo, más nerviosos, porque tienen menos referencias orientadoras. Al no comprender los que estamos bien ese funcionamiento generamos conductas problemáticas".

La doctora González Glaría añade que también en la última hora de la tarde se producen cambios hormonales y en el ritmo circadiano de la persona que influyen igualmente. "Hay veces que están más desorientados, tienen interpretaciones delirantes, e incluso alucinaciones porque están más cansados", insiste

CÓMO PREVENIR LAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS

Defiende esta geriatra que se pueden prevenir esas conductas problemáticas estableciendo rutinas diarias, sobre todo por la tarde, y que respondan a las necesidades básicas psicológicas de la persona, es decir, el sentirse seguro y estar entretenido. "Si a alguien le gusta salir a la calle no dar pie a que se sienta inseguro, de forma que se haga todos los días a la misma hora, jugar a las cartas, al parchís, o tomar un chocolate con churros, y sin dar pie a que se sientan inseguros y desorientados", relata la geriatra del Hospital Universitario de Navarra.

Hay veces que se emplean fármacos, según prosigue esta experta de la SEGG, "con los que entran más tranquilos al momento de la tarde", si bien considera que lo fundamental es satisfacer esas necesidades básicas antes citadas, y no dar pie a que sientan inseguridad.

Con ello, reitera que este síndrome del atardecer realmente nos pasa a todas las personas, aunque en quienes tienen Alzheimer es más frecuente porque son personas dependientes, y una manifestación más habitual de ese cansancio y que se hace más notoria conforme avanza la patología. "La manifestación será distinta en función del grado de demencia. Si tienes la capacidad de moverte, de planificar acciones, eres capaz de irte de casa será menor que si no lo eres. Pero cuando tienes una demencia avanzada igual es el momento en el que estás con gritos, quejidos. Hay que insistir en que es algo inherente de nosotros, una muestra de cansancio", agrega la miembro de la SNGG.

En último lugar, la doctora Belén González Glaría cree que si se conoce y se normaliza este fenómeno, y se entiende, podríamos evitar muchas conductas problemáticas. "Imagínate que tienes la necesidad vital de salir de tu casa porque no la reconoces, la sensación de no estar en un sitio y encima alguien a quien no conoces te cierra la puerta para no dejarte salir. Con que la gente lo intente normalizar y entender el manejo sería muy distinto y se generarían menos conductas problemáticas", sentencia la coordinadora del grupo de Demencias de la SEGG.