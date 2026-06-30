¿Son inevitables las caídas en las personas mayores? Estas son las claves para prevenirlas

Archivo - Hombre con un bastón ayudado por una asistente. - INSIDE CREATIVE HOUSE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El traumatólogo y director de la Clínica iQtra, Ángel Villamor, ha asegurado que trabajar el equilibrio, la fuerza y mantener un estilo de vida activo ayuda a prevenir "la mayoría" de caídas, con lo que ha querido desmentir que las personas mayores deban resignarse a sufrir estos tropiezos como parte natural del envejecimiento.

Según el Ministerio de Sanidad, las caídas son la causa principal de lesiones en las personas adultas. A medida que se envejece, las probabilidades de caerse son mayores, como demuestran las cifras. El 30 por ciento de los mayores de 65 años y el 50 por ciento de los mayores de 80 años se caen al menos una vez al año.

Para reducir el riesgo, el especialista ha insistido en el papel de la prevención, comenzando por la práctica de actividad física que permita entrenar la fuerza y el equilibrio. En este sentido, ha destacado que caminar a buen paso, montar en bicicleta, bailar o nadar al menos tres veces por semana ayudan a mantener la musculatura, mejorar la coordinación y conservar la autonomía.

Además, ha apuntado la importancia de la propiocepción. "Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para saber dónde están nuestras piernas o nuestros pies sin necesidad de mirarlos. Gracias a ella mantenemos el equilibrio cuando caminamos o reaccionamos rápidamente si tropezamos", ha explicado para detallar que ejercicios sencillos como caminar en línea recta o realizar ejercicios de equilibrio en el agua ayudan a reforzar esta capacidad de forma segura.

Villamor ha recordado que más de la mitad de las caídas se producen dentro de casa, por lo que ha aconsejado contar con una buena iluminación, eliminar obstáculos, evitar alfombras mal sujetas y utilizar un calzado que sujete correctamente el pie con suela antideslizante.

"Muchas veces pensamos que una caída ocurre por mala suerte, cuando en realidad detrás suele haber una suma de pequeños factores que podemos corregir", ha señalado el traumatólogo, quien ha enfatizado que el objetivo no es únicamente evitar una fractura.

"Vivimos más años que nunca. Ahora el reto es que esos años se vivan con autonomía, seguridad y calidad de vida. Mantenerse activo es una de las mejores inversiones que podemos hacer para seguir siendo independientes durante más tiempo", ha concluido.