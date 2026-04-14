La soledad te hace empezar con peor memoria, pero luego el cerebro decae al mismo ritmo que el de los demás

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La soledad afecta la memoria de los adultos mayores, pero no acelera el deterioro cognitivo con el tiempo, según sugieren datos de un importante estudio europeo que siguió a más de 10.000 personas durante siete años.

Los autores, pertenecientes a la Universidad del Rosario (Colombia), la Clínica Universitaria de Navarra y la Universidad de Valencia (España), y el Instituto Karolinska (Suecia), sugieren que la evaluación periódica de la soledad podría incluirse en las revisiones para evaluar las capacidades mentales de los adultos mayores. Añaden que este enfoque podría ser una de las diversas estrategias que los profesionales de la salud podrían desarrollar para promover un envejecimiento óptimo.

Los hallazgos, publicados en la revista revisada por pares 'Aging & Mental Health', provienen de un análisis del estudio SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), que encuestó a 10.217 personas de entre 65 y 94 años de 12 países del continente.

EL IMPACTO INICIAL FRENTE AL DETERIORO PROGRESIVO

Los participantes que reportaron altos niveles de soledad obtuvieron peores resultados en las pruebas de memoria al inicio del período de investigación. Sin embargo, la capacidad de las personas solitarias para recordar información disminuyó a un ritmo similar durante el período de seguimiento que la de los participantes que no se sentían solos.

La soledad se ha convertido en un importante problema de salud pública debido a su impacto en la longevidad, la salud mental y física, y el bienestar. Estos resultados refuerzan la sólida relación entre la soledad y la función cerebral en las personas mayores, al tiempo que consolidan la teoría de que el aislamiento no es necesariamente un factor de riesgo para la demencia.

"El hallazgo de que la soledad impactó significativamente la memoria, pero no la velocidad de su deterioro con el tiempo, fue un resultado sorprendente" sustenta el autor principal, el doctor Luis Carlos Venegas-Sanabria, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

"Esto sugiere que la soledad podría desempeñar un papel más importante en el estado inicial de la memoria que en su deterioro progresivo. El estudio subraya la importancia de abordar la soledad como un factor significativo en el contexto del rendimiento cognitivo en adultos mayores", agrega.

La soledad y el aislamiento social se encuentran entre los factores de riesgo más relevantes para la demencia. Sin embargo, los datos sobre la relación entre la soledad y la función cognitiva son inconsistentes. Algunos estudios sugieren que la soledad acelera el deterioro cognitivo con el tiempo, mientras que otros no han encontrado una relación significativa.

RADIOGRAFÍA DE LA SOLEDAD EN EL SUR DE EUROPA

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la soledad en cómo cambia la memoria durante un período de siete años, específicamente el recuerdo inmediato y diferido. El análisis utilizó datos que abarcan de 2012 a 2019 de SHARE, una encuesta longitudinal lanzada en 2002 que examina la salud y el envejecimiento de los europeos mayores de 50 años.

Los participantes incluyeron personas de países como Alemania, España, Suecia y Eslovenia. Los 12 países se agruparon en cuatro regiones geográficas: Central, Sur, Norte y Este. Se excluyó a cualquier persona con antecedentes de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, así como a aquellas cuyas actividades relacionadas con la vida diaria estaban "deterioradas" (lo que se clasificó como personas con alguna discapacidad en actividades como caminar, comer o ducharse).

La memoria se evaluó como la capacidad de recordar información de inmediato y después de un retraso de tiempo. Las pruebas incluyeron que los participantes tuvieran que recordar Tantas palabras como fuera posible en un minuto. Esto se basó en una lista de 10 palabras que se leyó en voz alta.

La soledad se definió como "sentirse solo". Los investigadores también evaluaron la actividad física, la participación en actividades sociales, las puntuaciones de depresión, la diabetes y otros factores que podrían influir en la investigación. Los resultados mostraron que los países del sur de Europa reportaron los niveles más altos de soledad (12%), seguidos de la región oriental (9%), la región central (6%) y la región norte (9%).

En general, la mayoría de los participantes (92%) reportaron niveles de soledad medios o bajos al inicio de la investigación. El grupo con niveles altos (8%) era mayor, mayoritariamente femenino y reportó peores problemas de salud. Además, tenían una mayor prevalencia de depresión, hipertensión y diabetes. Aquellos en la categoría alta tenían menor bienestar inmediato. y puntuaciones de recuerdo diferido al comienzo del estudio en comparación con aquellos con niveles más bajos de soledad.

Sin embargo, experimentaron un rápido deterioro de la memoria, similar al de los participantes en las categorías de soledad baja y media. Esta marcada disminución se observó entre las evaluaciones realizadas en el tercer y séptimo año.

Los autores destacan que su investigación consideró la soledad como algo que no cambiaba con el tiempo. No obstante, señalan que, en la vida real, la percepción de la soledad puede variar "en respuesta a cambios en las características personales o ambientales a lo largo de la vida".