El síndrome de ovario poliquístico podría aumentar el riesgo de Alzheimer, según una revisión

Archivo - Mujer tocándose el abdomén, fertilidad, infertilidad, estómago, regla, dolor ovarios, vejiga - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de Alzheimer y la demencia podrían ser más frecuentes en mujeres con síndrome ovárico metabólico poliendocrino (cuyas siglas en español suelen formularse como SOMP) anteriormente conocido como síndrome de ovario poliquístico (SOP), según una revisión de la evidencia existente realizada por la Universidad de Alabama en Birmingham (Estados Unidos).

El SOMP afecta entre el 10% y el 15% de las mujeres en todo el mundo y está relacionado con una amplia gama de problemas de salud, como diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, depresión, ansiedad, infertilidad y cáncer de endometrio. Esta afección puede tener efectos de por vida y también puede afectar a los hombres, aunque de maneras diferentes.

El trabajo se publica en el 'Journal of the Endocrine Society', recuerda que, clínicamente, las pacientes con SOMP presentan deterioros leves pero reproducibles en la función ejecutiva y la memoria, junto con alteraciones estructurales y funcionales del cerebro, lo que podría indicar un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia.

"La evidencia actual sugiere que cualquier asociación entre SOMP y la enfermedad de Alzheimer y la demencia probablemente esté mediada por comorbilidades metabólicas, en particular la resistencia a la insulina y la obesidad, en lugar de un efecto independiente de la SOMP en sí", apunta el coautor del estudio, Ricardo Azziz, de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva en PubMed, desde sus inicios hasta octubre de 2025, e infirieron que las mujeres con SOMP podrían tener un mayor riesgo de sufrir cambios en la memoria, el pensamiento, la salud cerebral y las vías neuronales relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

También dedujeron que estos riesgos podrían estar relacionados con afecciones de salud comunes que suelen presentarse junto con la SOMP, como la obesidad y los trastornos metabólicos. La revisión destaca importantes lagunas en el conocimiento e identifica áreas clave para futuras investigaciones.

"Comprender cómo se interrelacionan estos dos trastornos que impactan significativamente la salud de las mujeres en todo el mundo ofrece la oportunidad no solo de entender qué tienen en común estas dos morbilidades tan importantes, sino también de descubrir nuevas vías y causas que podrían guiar el desarrollo de tratamientos novedosos para estas enfermedades devastadoras", resume Azziz.