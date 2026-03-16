SEPA destaca que una buena salud bucal contribuye a un envejecimiento más saludable y con mayor calidad de vida

Imagen de la jornada. - DENTAID

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), Paula Matesanz, ha resaltado que promover una buena salud bucal, con revisiones periódicas y estrategias preventivas basadas en la evidencia, reduce la incidencia de enfermedades y contribuye a un envejecimiento más saludable y con mayor calidad de vida.

Así se ha mostrado Matesanz durante su participación en el VIII Simposio DentaidSEPA, celebrado bajo el lema 'Salud bucal a lo largo de la vida: cómo conseguir que los 60 sean los nuevos 40', en el que los especialistas han destacado que "la salud bucal es un factor determinante para lograr y mantener un envejecimiento saludable".

En la misma línea se ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha destacado en una videodeclaración institucional que el objetivo primordial es "conseguir que se vivan más años, con más salud y mayor calidad de vida". Según ha subrayado, "la salud bucodental incide directamente en la calidad de vida, existiendo un consenso cada vez más amplio sobre que no hay salud general sin salud bucodental y, por lo tanto, cuidar la boca a lo largo de toda la vida es una de las inversiones más eficaces que podemos hacer en salud pública". Y, para ello, "la colaboración con la comunidad científica y con el tejido investigador es absolutamente esencial, siendo SEPA un aliado fundamental", ha concluido.

Durante la jornada se han recordado los resultado de un estudio de Dentaid que revela que las enfermedades periodontales afectan a más del 60 por ciento de las personas mayores de 65 años, lo que pone de relieve la importancia de una atención preventiva y personalizada.

Además, se han presentado los resultados de una encuesta poblacional realizada a más de 2.400 personas en España, que confirma que la salud bucal es percibida como un componente clave del bienestar general. Entre la población mayor de 60 años, el 78 por ciento considera fundamental el papel del profesional dental para conservar una buena salud bucal, priorizando la funcionalidad y el confort frente a la estética.

En este contexto, los expertos han insistido en que una boca sana en edades avanzadas no se improvisa, sino que es el resultado de años de prevención, educación y acompañamiento profesional. "Debemos recordar que sin investigación no hay conocimiento, sin conocimiento no hay divulgación y sin divulgación no hay educación, prevención y cambio. Ese conocimiento es el que permite adoptar hábitos de salud que marcan la diferencia a lo largo de la vida. Por eso, si queremos una longevidad saludable, con autonomía y bienestar, la salud bucal debe cuidarse a lo largo de toda la vida. Mantener una boca sana es ganar calidad de vida hoy y en el futuro", afirma Manel Vera, CEO de Dentaid.

Desde el punto de vista clínico, los especialistas han destacado la importancia de adaptar las rutinas de higiene y los protocolos preventivos a las necesidades reales de las personas mayores, especialmente cuando existen limitaciones físicas, deterioro cognitivo o polimedicación. "El cepillado mecánico eficaz usando pastas fluoradas, el uso sistemático de cepillos interdentales y, en ocasiones, utilizar medidas coadyuvantes como colutorios, siguen siendo pilares preventivos imprescindibles para preservar la salud bucal y la función masticatoria en edades avanzadas", ha explicado Lorenzo de Arriba, estomatólogo y profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.

El VIII Simposio DentaidSEPA ha concluido reforzando una idea compartida por todos los especialistas: "En una sociedad cada vez más longeva, la salud bucal debe ocupar un lugar central en las estrategias de prevención y cuidado a lo largo de la vida, avanzando hacia un modelo más preventivo, coordinado y personalizado".