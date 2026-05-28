SEMERGEN y Fundación Grandes Amigos se unen para prevenir la soledad no deseada en personas mayores

Imagen de la firma. - SEMERGEN

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), a través de SEMERGEN Solidaria, y la Fundación Grandes Amigos han firmado un convenio marco de colaboración para establecer una alianza estratégica orientada a mejorar la atención y el bienestar de las personas mayores, especialmente aquellas en situación de soledad no deseada.

Según informan, ambas entidades han definido diferentes acciones conjuntas en ámbitos como la formación, la sensibilización social, la acción solidaria y el intercambio de conocimiento entre socios y profesionales de las dos organizaciones a través de posibles seminarios, jornadas, cursos y otras actividades de interés común.

Con vistas al futuro, las organizaciones han manifestado su voluntad de consolidar esta colaboración, contemplando la posibilidad de desarrollar en el futuro un proyecto de investigación conjunto, en función del progreso de las acciones compartidas.

En este contexto, recuerdan que la evidencia científica ya ha constatado los efectos nocivos de la soledad no deseada en la salud física y mental en todas las edades y especialmente en el envejecimiento. Así, las entidades destacan que socializar, mantener vivas las redes de apoyo afectivo a lo largo de todo el ciclo vital y participar en la vida comunitaria son hábitos saludables para prevenir la soledad no deseada.

En ese sentido, apuntan que el papel de los profesionales de Atención Primaria es esencial: con frecuencia actúan como primera línea de detección de posibles situaciones de soledad, sobre todo en pacientes mayores, para quienes su médico de familia supone uno de sus escasos contactos de confianza, y, también, como prescriptores de una vida socialmente activa que favorezca una longevidad saludable. De hecho, una de las principales fuentes de derivación de personas mayores a Grandes Amigos proviene de los centros de salud.

IMPULSO DE SEMERGEN A LA LABOR DE GRANDES AMIGOS

Además de esta colaboración entre profesionales del ámbito sanitario y social de las dos entidades, SEMERGEN ha informado de que donará una parte de la recaudación obtenida en la cena solidaria de su 48º Congreso Nacional, que se celebra entre el 7 y 10 de octubre en Santiago de Compostela, a la Fundación Grandes Amigos, con el objetivo de contribuir a la prevención de la soledad de las personas mayores y promover un envejecimiento saludable, activo y conectado con la comunidad.

Los fondos se destinarán concretamente a dos programas que Grandes Amigos desarrolla presencialmente en entornos urbanos y rurales, en municipios de la Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, Euskadi (Adinkide), Extremadura y Comunidad Valenciana.

Por un lado, al programa de acompañamiento afectivo, centrado en tejer vínculos de amistad y apoyo emocional mediante encuentros semanales entre personas mayores y personas voluntarias, así como llamadas telefónicas y acompañamiento en momentos puntuales, como citas médicas o gestiones administrativas. Por otro, al programa de socialización, que permite a las personas mayores ampliar sus redes de apoyo, generar nuevas amistades y participar en actividades de ocio inclusivo adaptadas a sus gustos e intereses.

Esta iniciativa responde a un reto de salud pública cada vez más presente en las consultas de Atención Primaria, como es la situación de vulnerabilidad relacional, especialmente en personas mayores.

Además, contribuirá a reforzar el trabajo que Fundación Grandes Amigos desarrolla durante todo el año, sobre todo en épocas especialmente sensibles como el verano y la Navidad, cuando estos sentimientos de desconexión social suelen intensificarse.

"Es una oportunidad para que nuestra red de socios voluntarios de SEMERGEN Solidaria puedan participar en iniciativas impulsadas por Grandes Amigos. Con esta alianza podremos reforzar nuestro compromiso con la acción social, incidiendo en el bienestar y la salud de un grupo de población creciente como son las personas mayores", ha indicado la presidenta de SEMERGEN Solidaria, Ana Segura.

"Vincularnos a una entidad científica con la capilaridad que tiene en la sociedad española SEMERGEN refuerza el trabajo comunitario que realizamos desde Grandes Amigos para prevenir y reducir la soledad. A ese objetivo de mejorar la vida de las personas mayores también será de gran ayuda la acción solidaria de SEMERGEN", ha finalizado la directora de Grandes Amigos, Mercedes Villegas.