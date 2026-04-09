Las relaciones sociales duplican las probabilidades de tener una salud mental plena en mayores de 65 años

Archivo - Personas mayores charlando y tomando café en la cocina. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los mayores que están socialmente conectados, físicamente sanos y espiritualmente activos tienen muchas más probabilidades de experimentar una salud mental plena, según un nuevo estudio de la Universidad de Toronto (Canadá) representativo a nivel nacional que examina a adultos de 65 años o más.

Tal y como se publica en 'PLOS One', utilizando datos de 2.024 encuestados en la Encuesta de Salud Mental y Acceso a la Atención (MHACS) de Statistics Canadá de 2022, los investigadores examinaron los factores asociados tanto con la ausencia de trastorno psiquiátrico como con la salud mental completa, una medida más amplia que combina la ausencia de enfermedad mental con un alto bienestar emocional, psicológico y social.

"Nuestros hallazgos cambian el enfoque del debate, alejándolo del estudio exclusivo de la enfermedad mental y centrándolo en comprender qué es lo que realmente ayuda a los adultos mayores a prosperar", apunta el primer autor, Daniyal Rahim, candidato a doctorado del Instituto de Estudios en Educación de Ontario en la Universidad de Toronto.

"Una salud mental plena no solo refleja la ausencia de trastornos, sino también la presencia de significado, satisfacción y sólidas conexiones sociales", señala.

El estudio reveló que los adultos mayores tenían mayor probabilidad de experimentar trastornos del procesamiento auditivo y problemas de salud mental si estaban casados o en unión libre, contaban con un sólido apoyo social, calificaban su salud física como regular o mejor, y no presentaban dolor crónico, problemas de sueño ni limitaciones en sus actividades diarias. El apoyo social se posicionó como uno de los predictores más importantes, duplicando con creces las probabilidades de alcanzar una salud mental plena.

"Las relaciones sociales parecen ser un pilar fundamental del bienestar mental en la vejez", agrega la coautora Shannon Halls, coordinadora de investigación del Instituto para el Curso de Vida y el Envejecimiento de la Universidad de Toronto. "Contar con personas en quienes apoyarse durante momentos de estrés puede mitigar el malestar psicológico y fomentar la resiliencia, la felicidad y un sentido de propósito".

La espiritualidad también se asoció fuertemente con el bienestar mental. Los adultos mayores que manifestaron que la religión o la espiritualidad eran importantes en su vida diaria tenían probabilidades significativamente mayores de padecer trastornos del procesamiento auditivo y problemas de salud mental.

"Las creencias espirituales pueden ayudar a los adultos mayores a afrontar la adversidad, brindándoles significado, esperanza y un sentido de comunidad", sostiene la coautora Ying Jiang, epidemióloga sénior de la División de Investigación Aplicada del Centro de Vigilancia e Investigación Aplicada de la Agencia de Salud Pública de Canadá. "Estos factores pueden ser especialmente relevantes durante períodos de deterioro de la salud o transiciones vitales".

Los factores de salud física desempeñaron un papel fundamental. La ausencia de dolor crónico, problemas de sueño y limitaciones en las actividades instrumentales de la vida diaria se asoció sistemáticamente con mejores resultados en salud mental. Por el contrario, vivir en un gran centro urbano se relacionó con menores probabilidades de gozar de una salud mental plena en comparación con vivir en zonas rurales.

"Estos hallazgos subrayan que la salud mental en la vejez está determinada por una compleja interacción de factores sociales, físicos y ambientales", señala la autora principal, Esme Fuller-Thomson, directora del Instituto para el Curso de Vida y el Envejecimiento de la Facultad de Trabajo Social Factor-Inwentash de la Universidad de Toronto. "Las estrategias de salud pública que fortalecen el apoyo social, abordan el dolor y los problemas del sueño, y promueven una participación significativa podrían mejorar sustancialmente el bienestar de los adultos mayores".

Los autores destacan que muchos de los factores identificados son modificables, lo que sugiere oportunidades para intervenciones específicas, como programas sociales, control del dolor, tratamiento del sueño y apoyo comunitario, para ayudar a más personas mayores canadienses a alcanzar una salud mental plena.