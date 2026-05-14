PMP y Cruz Roja estrechan su colaboración para mejorar la atención de mayores ante emergencias climáticas

Reunión de Cruz toja y PMP. - PMP

MADRID 14 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mantenido un encuentro de trabajo con Cruz Roja Española para impulsar una agenda compartida centrada en la protección de los derechos y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad mayores en las que han abordado las respuestas ante emergencias climáticas; la lucha contra el abuso y el maltrato; y el abordaje de la soledad no deseada.

La PMP ha planteado la importancia de trabajar con los ayuntamientos y reforzar mecanismos de coordinación operativa en el ámbito local en la evacuación y ataención apersonas mayores cuando se producen emergencias climáticas, especialmente en situaciones de soledad, discapacidad o movilidad reducida. Cruz Roja, por su parte, ha expuesto su modelo de respuesta escalonado y coordinado, destacando el rol del voluntariado local.

Otro de los puntos tratados en el encuentro ha sido el impulso de acciones conjuntas frente al abuso y el maltrato hacia las personas mayores, incluyendo líneas de trabajo junto a instituciones y actores clave.

En este ámbito, se ha puesto sobre la mesa el papel de los recursos comunitarios y del sistema sanitario para la detección de vulnerabilidades, y un enfoque social con respuestas integrales y coordinadas.

La soledad no deseada y la conveniencia de impulsar, a nivel municipal, mesas estables de participación y coordinación que integren a los distintos agentes para avanzar hacia una atención centrada en la persona, comunitaria e integral son otros d elos aspectos abordado.

En este sentido, la PMP ha destacado la necesidad de pasar del nivel técnico al participativo y de generar espacios donde se articulen respuestas coordinadas, especialmente en municipios pequeños.

Por su parte, Cruz Roja ha compartido su evolución hacia un enfoque basado en vulnerabilidades y su apuesta por acompañar procesos vitales, desde un enfoque de derechos, así como su capacidad de interlocución con las administraciones en el marco de su nueva estrategia.

Por último, se ha destacado también la experiencia de Cruz Roja en el trabajo frente a la brecha digital que afecta a las personas mayores. En este sentido, ambas entidades han coincidido en la importancia de reforzar el voluntariado de personas mayores, reconociendo su valor social y su potencial para sostener la participación comunitaria de forma estable.

Finalmente, las dos organizaciones expresaron su voluntad de intercambiar presencia y colaboración en actividades públicas y han coincidido en la necesidad de formalizar un marco estable de trabajo conjunto, avanzando en un borrador de convenio que, previsiblemente, podría firmarse en la segunda quincena de junio.

"La sintonía ha sido total: buscamos alianzas y hacernos más fuertes ante los retos que afectan a las personas mayores", ha señalado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, al término del encuentro. En este sentido, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha subrayado la voluntad compartida de avanzar "paso a paso", definiendo prioridades y activando a los equipos para materializar el convenio en iniciativas concretas de incidencia y coordinación.