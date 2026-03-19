La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama que la salud bucodental se integre "plenamente" en el SNS

Archivo - Mujer mayor en el dentista. - SVITLANA HULKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado que la salud bucodental se integre "plenamente" en el Sistema Nacional de Salud, con especial atención en las personas mayores y en las que sufren una discapacidad, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, que se celebra el 20 de marzo.

La organización ha subrayado que la falta de cobertura pública suficiente en este ámbito afecta al conjunto de la población, pero perjudica con "especial dureza" a las personas mayores, que acumulan una mayor carga de enfermedad bucodental, con un porcentaje elevado de pérdida de piezas dentales, lo cual impacta directamente en su alimentación, en su estado de salud general y en su calidad de vida.

El presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire, ha criticado que la atención a la salud bucodental "siga quedando fuera de la protección real del Sistema Nacional de Salud, precisamente en las etapas de la vida en las que más se necesita".

En los últimos años, se han producido algunos avances como la inclusión explícita de las personas mayores de 65 años en los fondos destinados a ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental del SNS, y el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de partidas específicas para la salud de la población mayor (incluida la salud bucodental) en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Aunque la PMP haya valorado positivamente estos pasos, los considera "claramente insuficientes" en relación con la magnitud del problema y el número de personas afectadas.

En este sentido, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha pedido que la salud bucodental, además de integrarse plenamente en la cartera de servicios del SNS, lo haga "en condiciones de equidad territorial y libre de barreras arquitectónicas", así como que se concrete un plan "estable" de financiación, "suficiente e independiente de los cambios políticos, que garantice su implantación real en todas las comunidades autónomas".

INCLUSIÓN TOTAL

La Plataforma ha insistido en la urgencia de poner en marcha, a su vez, un plan específico de subvenciones para tratamientos dentales dirigido a las personas mayores y a las personas con discapacidad mayores con bajos recursos, de forma que "nadie quede excluido de una atención básica por motivos económicos".

A juicio de la organización, se trata de una medida que responde a una necesidad de salud "muy sentida" y a criterios elementales de justicia social, y que "se muestra factible desde el punto de vista presupuestario siempre que se le otorgue prioridad en las políticas públicas".

"Muchas personas mayores han vivido y siguen viviendo con dolor, con dificultades para masticar y alimentarse correctamente o con prótesis inadecuadas solo porque no han podido asumir el coste de un tratamiento dental. Hablamos de salud, de nutrición y de dignidad, no de estética", ha subrayado Freire.

Para ello, es imprescindible el refuerzo de la atención domiciliaria desde los centros de salud, la dotación de servicios adecuados de Atención Primaria en todas las residencias y la ampliación de la cartera de servicios comunes del SNS, con especial atención a la salud bucodental.

"Sin una sanidad pública fuerte, preventiva y orientada a los cuidados, resulta imposible responder de forma adecuada a los retos del envejecimiento de la población en las próximas décadas", ha continuado.

La PMP, al mismo tiempo, ha alertado de la "situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran muchas personas mayores como pacientes de los servicios dentales privados. Por ello, desde la Plataforma han pedido que las administraciones refuercen "la vigilancia del cumplimiento de la normativa de protección de consumidores en el ámbito de las clínicas dentales, que garanticen una publicidad veraz y un trato transparente y que eviten la repetición episodios de mala praxis, abusos y discriminación por discapacidad que se han producido en el pasado".

Con motivo de esta efeméride, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha incidido en la importancia de "reafirmar el compromiso de los poderes públicos con una sanidad verdaderamente universal, donde la atención dental no quede fuera de la protección pública precisamente en las etapas de la vida en que más se necesita".

Por último, desde la organización han reiterado su disposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y el resto de actores implicados para que "la plena atención a la salud bucodental de las personas mayores empiece a pasar, cuanto antes, del papel a la realidad".