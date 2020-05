Una nueva herramienta permite ver la extensión del daño temprano de Alzheimer

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva tecnología de imagen permite a los científicos ver la pérdida generalizada de sinapsis cerebrales en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, un hallazgo que podrá ayudar en el desarrollo de fármacos, según un nuevo estudio de la Universidad de Yale.

La investigación, publicada en la revista 'Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', comparó la densidad de sinapsis, que transmiten señales entre las células cerebrales vecinas, en personas con etapas tempranas de Alzheimer con las de personas que no tienen evidencia de la enfermedad.

Como se esperaba, la pérdida de sinapsis en aquellos con una etapa temprana de Alzheimer fue particularmente alta en las áreas que rodean el hipocampo, un área del cerebro crucial para la formación de la memoria, informan los científicos.

"Sin embargo, nuestros nuevos métodos nos permiten detectar pérdidas sinápticas generalizadas en todo el cerebro --resalta Adam Mecca, profesor asistente de Psiquiatría en Yale y primer autor del artículo--. Esto nos da la confianza de que podemos usar estos resultados como un resultado de biomarcadores para ensayos terapéuticos, lo que podría ayudar a acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir la enfermedad".

Para obtener una imagen más clara de los primeros efectos de la enfermedad de Alzheimer, los investigadores utilizaron imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET) de una proteína que se encuentra en casi todas las sinapsis cerebrales.

Las tecnologías de imagen anteriores habían podido mostrar a grandes rasgos la pérdida de tejido cerebral o la reducción del metabolismo cerebral en el Alzheimer. Sin embargo, los nuevos escáneres PET muestran la distribución del daño sináptico, una patología más específica de la enfermedad presente en las primeras etapas de la enfermedad, dicen los autores.

"Estos métodos nos permitirán examinar la pérdida sináptica en etapas aún más tempranas de la enfermedad, cuando las personas tienen evidencia de la patogénesis de Alzheimer pero aún no han manifestado síntomas", añade Christopher van Dyck, profesor de Psiquiatría, Neurología y Neurociencia, y autor principal del estudio.

El equipo de Yale recibió recientemente una subvención para realizar más imágenes sinápticas y relacionar la pérdida sináptica con otros marcadores de enfermedad para la enfermedad de Alzheimer, incluida la acumulación de amiloide y tau.