No sustituye comer bien ni hacer ejercicio, pero un multivitamínico diario podría apoyar la salud funcional en mayores

Archivo - Hombre tomando un medicamento con un vaso de agua. - ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los adultos mayores que tomaron un multivitamínico diario mostraron indicadores de salud funcional significativamente mejores después de 3 años en comparación con quienes tomaron un placebo, según un nuevo estudio. La capacidad de realizar actividades cotidianas sin síntomas debilitantes influye profundamente en la calidad de vida a medida que envejecemos.

Según los investigadores, los hallazgos, presentados en NUTRITION 2026, la reunión anual principal de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, sugieren que un multivitamínico diario puede ayudar a las personas mayores a mantener su funcionamiento cotidiano al contribuir a preservar las capacidades cognitivas, y también puede beneficiar la circulación sanguínea y la resistencia física.

"Lo que hace que este trabajo sea único es nuestro enfoque en la salud funcional, en cómo las personas se sienten y funcionan en su vida diaria, en lugar de solo en la prevención de enfermedades graves --resalta Bayu B. Bekele, becario postdoctoral del Instituto de Prevención de Georgia del Colegio Médico de Georgia en la Universidad de Augusta (Estados Unidos)--. Para los adultos mayores, estos hallazgos sugieren que un multivitamínico diario podría ser un complemento útil y de bajo riesgo para un estilo de vida saludable que favorezca el bienestar físico a medida que envejecen, aunque no sustituye una buena alimentación ni el ejercicio".

Los investigadores analizaron datos de más de 16.000 personas de 60 años o más que participaron en el Estudio de Resultados de Suplementos Multivitamínicos de Suplemento de Cacao (COSMOS). Los participantes de COSMOS fueron asignados aleatoriamente a tomar un multivitamínico diario, un suplemento de extracto de cacao, ambos o ninguno. Se utilizaron placebos para el grupo de control y para quienes tomaban solo un suplemento.

Tras tres años, los participantes que tomaban un multivitamínico presentaban una salud funcional significativamente mejor que quienes tomaban un placebo, según sus respuestas al Cuestionario de Cardiomiopatía de Kansas City. Las mayores diferencias se observaron en la carga de síntomas y en la puntuación del resumen clínico, que refleja un promedio de las puntuaciones de carga de síntomas y capacidad física.

"El uso de multivitaminas que favorecen la salud cardiovascular y el funcionamiento físico general puede ayudar a mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas como vestirse, bañarse, caminar, subir escaleras, trotar o apresurarse, y realizar las tareas del hogar. Estos beneficios pueden ser especialmente relevantes para las personas que experimentan fatiga, dificultad para respirar o hinchazón en los pies, lo que puede limitar su funcionamiento diario", afirma Bekele.

El extracto de cacao no modificó significativamente las puntuaciones de salud funcional en la población general, aunque sí proporcionó un beneficio significativo en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

Los investigadores concluyen que es importante consultar con un médico antes de tomar cualquier suplemento nuevo.