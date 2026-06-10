No es una confusión pasajera: el síntoma postoperatorio en mayores de 70 años que predice la demencia futura

Archivo - Paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delirio es la complicación posoperatoria más frecuente en adultos mayores y se asocia con malos resultados, incluyendo deterioro funcional, deterioro cognitivo a largo plazo y aparición de demencia. Puede desencadenar una serie de rehospitalizaciones, incluyendo posibles estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la unidad de cuidados postagudos o ambas.

EL PREDICTOR MÁS AGRESIVO DEL DETERIORO COGNITIVO EN MAYORES

El delirio postoperatorio está fuertemente asociado con un deterioro cognitivo a largo plazo, según han observado investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham (Estados Unidos).

Su investigación, publicada en 'JAMA Internal Medicine', concluye que este efecto no se explica por las rehospitalizaciones, lo que pone de relieve el impacto a largo plazo del delirio en la salud cerebral.

En concreto, el nuevo estudio revela que el delirio postoperatorio sigue siendo el predictor más importante del deterioro cognitivo a largo plazo. Los investigadores del Mass General Brigham, en colaboración con Hebrew SeniorLife y la Universidad de Brown (Estados Unidos) realizaron un seguimiento a adultos mayores tras una cirugía para determinar si la enfermedad y la fragilidad podrían explicar parte del efecto del delirio en el deterioro cognitivo.

De esta forma, descubrieron que, si bien las rehospitalizaciones y las estancias en cuidados intensivos o rehabilitación postaguda se asociaron con el deterioro cognitivo a largo plazo, no contribuyeron a explicar el efecto del delirio en la salud cerebral a largo plazo.

"Observamos que el delirio se asociaba con un deterioro cognitivo a un ritmo más rápido que el que normalmente se observa en casos de deterioro cognitivo leve, y que este efecto no estaba mediado por la rehospitalización", asegura la primera autora, Tammy T. Hshieh, geriatra de la División de Envejecimiento del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

"Esto nos sorprendió, ya que pensábamos que la rehospitalización explicaría al menos en parte el efecto del delirio sobre el deterioro cognitivo a largo plazo. Es necesario seguir investigando para comprender mejor las importantes conexiones entre el delirio y la salud cerebral a largo plazo", afirma.

DEL SÍNTOMA A LA DEMENCIA: LA URGENCIA DE PREVENIR EL DELIRIO

Este nuevo estudio analizó datos de la cohorte SAGES, que siguió a 560 adultos de 70 años o más, midiendo su función cognitiva cada seis meses durante 36 meses y, posteriormente, anualmente durante un máximo de seis años. Mediante una batería de pruebas cognitivas detallada compuesta por 11 pruebas diferentes, los investigadores descubrieron que los cambios cognitivos tras la cirugía son complejos y que el delirio influye en la cognición hasta cinco años después de su aparición.

Cada rehospitalización se asoció con un deterioro cognitivo en las pruebas de la batería cognitiva, y el delirio se asoció con un deterioro cognitivo más marcado por año. Las rehospitalizaciones fueron más frecuentes entre los pacientes que desarrollaron delirio.

"Nuestros hallazgos se basan en el trabajo previo del equipo SAGES", agrega el coautor principal Zachary J. Kunicki, profesor asistente en la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown, "Demostrar que las personas que desarrollan delirio postoperatorio se deterioran a un ritmo más rápido que las que no lo desarrollan, y que este deterioro más rápido no se explica por las rehospitalizaciones durante el seguimiento, refuerza la necesidad crucial de comprender mejor y prevenir el delirio en los adultos mayores".

Contrariamente a lo esperado por los investigadores, la rehospitalización no modificó significativamente el impacto del delirio en el deterioro cognitivo a largo plazo. Los autores señalan que se necesitarán estudios futuros para comprender los mecanismos que explican por qué el delirio se asocia con el deterioro cognitivo a largo plazo.