Neurólogo destaca que existen "razones objetivas" para "hablar de esperanza" en la lucha contra el Alzheimer

Encuentro 'Un impulso a la esperanza'. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director científico de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN), Pascual Sánchez-Juan, ha destacado que existen "razones objetivas" para "hablar de esperanza" en la lucha contra el Alzheimer, gracias a los avances en biomarcadores, diagnóstico precoz e investigación clínica.

Durante una mesa de expertos en el marco del encuentro 'Un impulso a la esperanza', impulsado por Siemens Healthineers, Fundación CIEN y la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), Sánchez-Juan ha explicado que todos los avances que se han ido consiguiendo permiten hacer un diagnóstico más preciso y en fases cada vez más tempranas.

Según ha resaltado, optimizar el diagnóstico es "fundamental" para ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas posibles. "En el diagnóstico por imagen también contamos con tecnología que nos hace ser optimistas porque somos capaces de ver cosas que no veíamos antes", ha añadido.

En esta línea, la neuróloga María José Gil Moreno, especialista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha señalado que se está produciendo un "cambio de paradigma". "Contar con herramientas diagnósticas más precisas nos ayuda a tomar decisiones mejor informadas, planificar el abordaje de cada paciente y aprovechar mejor las oportunidades terapéuticas que están surgiendo", ha detallado.

900.000 AFECTADOS EN ESPAÑA

Este encuentro se ha celebrado en el Mes Mundial del Alzheimer con el objetivo de acercar a la sociedad los avances que están transformando el abordaje de la enfermedad, con la que viven más de 900.000 personas en España, y abrir un espacio de diálogo entre investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones y familias.

Así, ha dedicado un espacio a las necesidades de las personas que se ven afectadas en primera persona. La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha puesto el foco en la importancia de trasladar los avances científicos a la realidad cotidiana de los pacientes.

"La esperanza solo cobra sentido cuando los avances llegan realmente a las personas. Necesitamos seguir impulsando la investigación, pero también garantizar que el diagnóstico, la información y los recursos estén al alcance de quienes conviven con la enfermedad cada día", ha resaltado.

Por su parte, la voluntaria y familiar Carmen Avilés ha apuntado que, para las familias, la esperanza significa "no sentirse solas" y contar con información, apoyo, acompañamiento y la confianza de que la investigación "sigue avanzando para ofrecer respuestas que hace solo unos años parecían impensables".

"Por eso, 'Un impulso a la esperanza' significa transformar el progreso científico en una atención sanitaria a la que las personas realmente puedan acceder. Porque la verdadera medida de la innovación es su capacidad para llegar a los pacientes y a sus familias cuando puede marcar una diferencia", ha apuntado la directora de Diagnóstico por Imagen y Terapias Avanzadas de Siemens Healthineers, María de Oyarzábal, que ha inaugurado la sesión.

COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES

De Oyarzábal ha destacado en su intervención la importancia de la colaboración entre todos los actores implicados. En este sentido, la iniciativa público-privada europea 'ACCESS-AD', que tiene a Siemens Healthineers como uno de sus coordinadores, reúne a más de 30 socios procedentes de la atención clínica, la investigación, las organizaciones de pacientes y la industria, con el objetivo de mejorar el acceso al diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de la enfermedad.

La gerente de la Fundación CIEN, María Ángeles Pérez, ha puesto en valor el papel de una sociedad "consciente y comprometida" con la lucha contra el Alzheimer. Por ello, ha reivindicado iniciativas como este encuentro o Memorables Film Festival, una iniciativa que utiliza el cine como herramienta de sensibilización y divulgación social.

La jornada ha concluido con un espacio de encuentro bajo el lema 'Estrechando lazos para la esperanza', en el que se ha reafirmado la importancia que tiene la colaboración entre instituciones, profesionales, investigadores, asociaciones y familias para seguir avanzando en la lucha contra el Alzheimer y convertir la innovación científica en beneficios reales para las personas afectadas.