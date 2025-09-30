Los microconciertos de músicos por la salud en residencias y centros "reviven los recuerdos" de más de 16.000 mayores

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Músicos por la Salud, que realiza microconciertos gratuitos en hospitales y centros sociosanitarios con el objetivo de cuidar en momentos difíciles, ha acompañado a 16.000 personas mayores a través de las 714 actuaciones realizadas en residencias y centros durante los dos últimos años. Estos microconciertos ayudan a "revivir sus recuerdos" y disfrutar de momentos de ocio y diversión.

Con motivo del Día de los Mayores, que se celebra este miércoles 1 de octubre, la ONG quiere rendir homenaje a todos los mayores para los que trabaja en sus diferentes programas musicales y de acompañamiento, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Los microconciertos con la metodología de Músicos por la Salud generan un vínculo social, de forma que aumenta la cohesión grupal, el intercambio y la socialización. Además, la música estimula la memoria y el recuerdo, mejora la autoestima, incrementa el bienestar y reduce el estrés y la ansiedad, ha relatado.

El presidente de la Fundación Músicos por la Salud, Guillermo Giner, ha resaltado que "no se trata solo de cantar una canción; se trata de generar presencia, escucha, ternura". "De recordarle a cada persona mayor que su historia importa, que su vida sigue teniendo música", ha añadido.

Asimismo, la fundación ha señalado que las situaciones de soledad y vulnerabilidad de las personas mayores "acarrean consecuencias negativas", aumentando el deterioro cognitivo, afectando en el estado emocional y anímico y generando una sintomatología depresiva.

Jonathan Evíes e Inara Quintero, que forman el Dúo Pequeña Venecia, son voluntarios de la Fundación Músicos por la Salud y visitan habitualmente una residencia de mayores. Tenor de profesión, la colaboración con la ONG permite a Jonatahn realizar una labor solidaria acorde con su capacitación. "La verdad es que ver cómo disfrutan con la música, como interactúan con nosotros y pasan un buen rato es la mejor experiencia que me puedo llevar como músico", ha asegurado.

La ONG desarrolla diferentes programas de acompañamiento musical a personas mayores, como 'Recordar, cantar y curar' o 'Música para recordar'. "Los efectos estimulantes de nuestros microconciertos se ven especialmente potenciados debido a que las canciones son escogidas por las personas beneficiarias y, por ello, tienen un significado y una vinculación emocional con sus recuerdos y vivencias, lo que promueve emociones más intensas y evocaciones personales", ha detallado Giner.

Desde su creación, Músicos por la Salud ha ayudado a 554.718 personas, colaborando con 65 hospitales y 340 centros sociosanitarios y asistenciales. Actualmente, busca reducir el estrés e incrementar el bienestar de sus beneficiarios, solicitando al Gobierno y comunidades autónomas que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e implementen políticas que incluyan la música en el entorno sociosanitario.

Además, la ONG cuenta con tres pianos de cola en los hospitales de la Paz (Madrid), la Fe de València y el Hospital de Manises (Valencia). Músicos por la Salud ha ofrecido ya 700 microconciertos gratuitos. Los instrumentos se encuentran ubicados en los halls de entrada de los centros hospitalarios a disposición de los músicos profesionales de la fundación.