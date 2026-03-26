Más de 2 millones de personas mayores pueden tener problemas económicos para costear la compra de gafas

Archivo - Revisión de la vista a una persona mayor. - BILL OXFORD / ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de dos millones de personas mayores de 65 años están en riesgo de padecer pobreza visual en España, lo que supone que pueden tener problemas económicos para costear la compra de gafas, debido a que el gasto de estos productos puede representar entre el 30 y el 50 por ciento de su pensión mensual, según recoge un estudio de Visión y Vida.

El presidente de la entidad, Salvador Alsina, ha aseverado que esto supone un "gasto imposible" para muchos hogares y ha reclamado al Gobierno una "cobertura estructural" para atender la visión de adultos y mayores. El estudio 'Pobreza visual en la tercera edad' se ha presentado este jueves con el apoyo de Correos Express y de la asociación Acción Visión España.

Según apunta, España supera los 10 millones de personas mayores de 65 años, casi una de cada cinco. De estos, más de 8,3 millones necesitan gafas (82,4%), pero solo 6,6 millones son pensionistas, con una renta media de 1.566,81 euros y 937 euros en caso de viudedad. La entidad ha estimado el coste medio de las gafas que podrían necesitar en 495 euros.

De este modo, ha calculado que pagar unas gafas podría suponer hasta la mitad de la pensión de una persona jubilada. "Si añadimos el hecho de que el 60 por ciento de la pensión ya se deriva a gastos básicos, como comida y vivienda, vemos cómo la adquisición de esta herramienta imprescindible para disfrutar de buena calidad de vida supone un quebranto real para muchas personas", señala el estudio.

Para hacer el cálculo de los 2,1 millones de personas mayores en riesgo de pobreza visual, Visión y Vida ha considerado la tasa AROPE, según la que el 25,7 por ciento de la población está en riesgo de pobreza en España, aunque hay diferencias entre territorios.

Andalucía (con una tasa de 34,7%), Castilla-La Mancha (34%) o la Región de Murcia (32,5%) superan la media del país. Por su parte, País Vasco (14,7%), Islas Baleares (15,2%) o Navarra (16,5%) se encuentran lejos de esta media.

Visión y Vida ha advertido que posponer el cuidado de la salud visual y resignarse a ver peor tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores, que sufren el riesgo de perder autonomía, aumentar el riesgo de caídas, aislamiento y dependencia.

"Sabemos que existen ayudas, tanto nacionales como locales y regionales, y que la Ley de Dependencia cubre algunos casos, pero necesitamos ofrecer a adultos y mayores una cobertura estructural que les garantice programas de prevención, la integración de la visión en las políticas de envejecimiento activo, información y accesibilidad para las soluciones y, en caso de necesidad, cuentan con la ayuda económica necesaria para disfrutar de buena visión, como pasa ya con el Plan VEO y los menores de 16 años", ha resaltado Alsina.