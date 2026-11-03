Litio en microdosis: ¿puede frenar el deterioro cognitivo? Lo que se sabe, contado una experta

Archivo - Selective focus photo of lithium orotate capsules, poured out of the jar. Dietary concept. Dietary supplement limited depth of field photo - IVAN MARTYNOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EDIZIONES) -

Un fármaco utilizado desde hace más de 70 años en psiquiatría para tratar el trastorno bipolar podría abrir una nueva vía en la prevención del deterioro cognitivo y de la demencia. Diversos estudios sugieren que el litio administrado a dosis muy bajas, e incluso en microdosis, podría ayudar a ralentizar la progresión del deterioro cognitivo leve, mejorar algunos parámetros relacionados con la memoria, y ejercer un efecto neuroprotector sobre el cerebro.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos advierten de que todavía es pronto para recomendar su uso generalizado, y subrayan la necesidad de realizar ensayos clínicos más amplios que confirmen su eficacia y seguridad en los adultos mayores.

Saioa López Zurbano es psiquiatra del Hospital Universitario de Araba (Vitoria), e impartió precisamente una charla sobre este asunto a finales de junio en Vitoria, en el X Curso Psicofarmacología y Neurociencia de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

En ella contó que, históricamente, las personas con enfermedades mentales han tenido un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo o demencia que la población general. "Hace años se observó que los pacientes bipolares que tomaban litio tenían la mitad de riesgo de desarrollar demencia que los que no tomaban el fármaco. Desde entonces, se ha investigado con ahínco su efecto neuroprotector", subraya esta experta en declaraciones a Europa Press Salud para Infosalus.

Por ejemplo, dice que, en estudios de laboratorio con roedores, se observó que la retirada del litio fisiológico (el que toman con los alimentos y que está presente en la naturaleza) inducía las alteraciones cerebrales típicas de la demencia tipo Alzheimer, como son la acumulación de placas de amiloide y de proteína TAU.

RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE SU EFICACIA

"Los estudios llevados a cabo en humanos también han resultado esperanzadores: el empleo de litio a dosis bajas 'paraliza' los síntomas de deterioro cognitivo en las fases iniciales, e incluso puede llegar a mejorar algunos parámetros de memoria y de acúmulo de proteína TAU en el líquido cefalorraquídeo. Los estudios demostraban que esto se podía conseguir con el usos de dosis bajas de litio y que el efecto se mantenía a lo largo de los años", resalta la doctora López Zurbano.

A expensas de toda esta información, sostiene esta especialista que surgió la propuesta de emplear microdosis de litio en el largo plazo para prevenir el avance del deterioro cognitivo inicial. "Los distintos estudios llevados a cabo indican que podría ser eficaz", asegura.

Ahora bien, sí especifica que el problema es que estos trabajos científicos, "por muy esperanzadores que sean", se han realizado con pocos pacientes, por lo que aún quedan muchas preguntas que resolver antes de plantear el tratamiento de amplios grupos de población de forma sistemática.

"Como todo fármaco, éste tiene un efecto primario que es el que buscamos, pero esto conlleva que también el desarrollo de posibles efectos secundarios. Los beneficios del efecto primario tiene que compensar los riesgos de los efectos secundarios. Esto se puede hacer ajustando la dosis a la baja, o haciendo analíticas que confirmen que no hay efectos secundarios y que, si los hay, podamos actuar de forma rápida sobre ellos", remarca.

Además, mantiene que aún quedan estudios que realizar para confirmar que la mejoría que se observa en grupos pequeños de pacientes es inferible a grandes grupos de población. "Y en esas estamos ahora mismo tenemos estudios muy prometedores y algunos que no lo son tanto. Hay que seguir haciéndose preguntas e investigando para poder confirmar o desmentir su utilidad en el deterioro cognitivo", agrega.

EL LITIO, UN TRATAMIENTO HABITUAL EN PSIQUIATRÍA

El litio es uno de los fármacos más importantes en psiquiatría, según prosigue esta especialista del Hospital de Araba, para empezar por antigüedad, pues ya en 1949 se describieron sus efectos en el tratamiento del trastorno bipolar, más específicamente en la manía. "El trastorno bipolar es una enfermedad afectiva que cursa con subidas (o 'manías') y bajadas (o 'depresiones') muy intensas del estado de ánimo. Estas subidas y bajadas anímicas deben ser patológicas e interferir en la vida del paciente para hablar de enfermedad. (Ser bipolar no implica cambiar mucho de opinión, en ningún caso)", remarca.

El problema del litio, y una de las razones por las que no fue aprobado por las agencias reguladoras como la FDA estadounidense hasta 1970 es que es muy barato, tal y como reconoce esta psiquiatra: "Nunca ha tenido patente por ser un elemento de la tabla periódica, lo que lo hace un fármaco poco rentable para la industria. Aún así, en el mundo de la psiquiatría lo seguimos empleando a diario por su eficacia contrastadísima a lo largo de los años".

TAMBIÉN ES EFECTIVO EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Asegura que es un fármaco que "se tolera bien", y que "es muy útil para tratar la manía, la depresión (junto con otros fármacos), y que sabemos que previene claramente las descompensaciones en el trastorno bipolar en el largo plazo". Además, sostiene la doctora López que es uno de los pocos fármacos que tenemos disponibles en la actualidad y que ha demostrado su eficacia en la prevención del suicidio.

Subraya en consecuencia esta experta que si la toma de litio se controla bien, manteniendo unos niveles en sangre específicos, y controlando los efectos secundarios, es un fármaco "utilísimo" que ha ayudado a millones de personas en los últimos 60 años.

"Lo que sí tiene el litio es que, aún a día de hoy, seguimos aprendiendo cosas respecto a su molécula. Por ejemplo, hemos aprendido que con dosis algo más bajas de las que se venían utilizando históricamente, también es eficaz para prevenir las descompensaciones bipolares disminuyendo el riesgo de efectos secundarios renales", señala López Zurbano.

NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

Otra de las circunstancias relacionadas con el litio, según comenta, es que el cerebro sigue siendo el gran desconocido en el mundo de la medicina: "Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de las células cerebrales, los neurotransmisores, y en el funcionamiento de sus conexiones químicas y eléctricas, pero también es cierto que aún nos queda mucho por aprender y entender".

Y por supuesto, ensalza que esto también incluye al mecanismo de acción y el funcionamiento del litio: "Sabemos que actúa en diferentes niveles en las células neuronales ( en la membrana, en el núcleo celular, en las mitocondrias, sobre el ADN, etc.), y esto tiene efectos sobre toda la estructura cerebral; aparte de que previene el envejecimiento de los cromosomas y la inflamación, o favorece la formación de neuronas en algunas zonas cerebrales (amígdala o hipocampo).

Con todo ello, celebra esta especialista el hecho de tener más información sobre el litio, por un lado, pero también la informatización en medicina, ya que ambos, tal y como indica, aportan grandes volúmenes de datos, y posibles nuevas vías de investigación.