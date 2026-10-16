Archivo - Un informe alerta de que el acceso a los servicios de salud mental no siempre se adapta a las necesidades de los mayores - TRIOCEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Som Salut Mental 360' ha elaborado el informe 'Miradas. Respuestas a los desafíos de la salud mental en las personas mayores', documento impulsado por la orden hospitalaria San Juan de Dios España que ha alertado de que el acceso a los servicios de salud mental no siempre se adapta a las necesidades de las personas de más edad.

"Algunos hospitales de día excluyen a este colectivo, lo que dificulta la continuidad de la atención especializada y puede favorecer que personas con trastornos mentales acaben en recursos residenciales sin los cuidados que necesitan", recoge el texto, que ha contado con la participación de 16 expertos en psicogeriatría y atención intermedia.

Así, tras mostrar que la detección tardía de los problemas de salud mental, la soledad no deseada y las dificultades para acceder a recursos especializados hacen necesario avanzar hacia un modelo de atención integral, preventivo y coordinado, el informe señala que entre las personas mayores de 65 años, la prevalencia de la ansiedad alcanza el 17 por ciento y la de la depresión hasta el 15 por ciento.

Además, expone que la demencia afecta al 11 por ciento del colectivo, mientras que el 20 por ciento de las personas mayores de 60 años presenta algún problema neurológico o de salud mental. También, estima que el 42 por ciento de las personas mayores de 55 años desarrollará algún tipo de demencia a lo largo de su vida, previsión que pone de relieve la importancia de anticipar las necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento.

Ante ello, "la magnitud que pueden alcanzar estos problemas en los próximos años, ante el progresivo envejecimiento de la población", ha sido puesta de relieve por el geriatra y experto en psicogeriatría del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Pedro J. Regalado. Por ello, es necesario reforzar la coordinación entre la atención psiquiátrica, la sanitaria general y los servicios sociales, con el objetivo de detectar antes las situaciones de riesgo, evitar descompensaciones y garantizar la continuidad de los cuidados.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Por su parte, el psiquiatra y director gerente de la Fundació Hospitalàries Barcelona Nord, Pedro Roy, ha defendido la importancia de "evitar una atención exclusivamente reactiva, que intervenga cuando ya se han producido las situaciones clínicas que se pretende prevenir". Tras ello, el director gerente del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sebastià J. Santaeugènia, ha señalado que "el 5 por ciento de la población catalana presenta necesidades de atención complejas que requieren un plan único de atención", por lo que aboga por "integrar las intervenciones de los distintos profesionales y servicios para ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de cada persona".

Por otra parte, el documento presentado arroja el dato de que en Europa, una de cada cuatro personas mayores de 65 años sufre problemas de salud mental, y los de que el 29 por ciento presenta síntomas depresivos y el 9 por ciento tiene un diagnóstico de depresión. Ello evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la detección precoz y el acceso a la atención especializada.

Junto a ello, manifiesta que 850.000 personas mayores de 80 años viven completamente solas, situación que puede aumentar su vulnerabilidad -especialmente cuando se combina con la falta de redes de apoyo, las pérdidas personales o la disminución de la autonomía-, y que el 32 por ciento de las personas fallecidas por suicidio son mayores de 65 años, por lo que se debe mejorar la detección del sufrimiento psicológico y el acceso oportuno a la atención.

Con todo, los expertos apuestan por combatir el edadismo y el estigma asociado a los problemas de salud mental, así como por adaptar los recursos asistenciales a las necesidades específicas de las personas mayores. Según el informe, es requerible avanzar hacia una atención centrada en la persona, que combine prevención, detección precoz, coordinación sanitaria y social, y continuidad de los cuidados.