Archivo - Mujer madura mirándose en el espejo. - AS3D/ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EDIZIONES) -

La inflamación forma parte de las defensas del organismo. Pero, ¿qué ocurre cuando se mantiene durante mucho tiempo, a baja intensidad? Su relación con el envejecimiento se conoce como inflammaging , una realidad que dice que manifiestan "millones de personas cada día", que acelera el deterioro de los órganos y de nuestros sistemas, en definitiva, el deterioro de nuestro organismo antes de tiempo.

"Podríamos definirlo como el hilo invisible que conecta los grandes males de la edad adulta, desde las enfermedades cardiovasculares hasta el deterioro cognitivo, la pérdida de masa muscular, o la diabetes tipo 2", sostiene en una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus la doctora Pilar Esteban (@dra.pilaresteban).

Precisamente, acaba de publicar 'Adiós a la inflamación que te envejece' (Zenith), un manual en el que recuerda que, según la OMS, un entorno inflamatorio crónico acelera el envejecimiento, pero también aumenta la carga de enfermedades no transmisibles, especialmente a partir de los 65.

Pero también señala que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o EFSA ha alertado igualmente del impacto perjudicial del entorno inflamatorio crónico en el sistema inmunológico, especialmente en adultos mayores y que estaría amplificado, tal y como indica, por factores como: alimentación desequilibrada, ingesta de ultraprocesados, y el estrés oxidativo, que es el desequilibrio en el cuerpo entre moléculas inestables o 'radicales libres', y su capacidad para eliminarlas a través de los antioxidantes.

UN FENÓMENO DE ESTE SIGLO XXI

Así, esta doctora experta en aparato digestivo, y con gran dedicación al campo del envejecimiento reconoce que buena parte además de los laboratorios actualmente están trabajando para lograr identificar y apagar los focos inflamatorios que aceleran nuestros relojes biológicos. Según resalta en nuestra conversación la doctora Esteban, "la inflamación también es un fenómeno fisiopatológico que está detrás de enfermedades prevalentes del siglo XXI".

Pero, ¿cómo funcionaría? Cuenta que, por ejemplo, el aparato digestivo es la entrada a todo el organismo, y debe pasar el filtro y luego de ahí todos los nutrientes y todos los factores metabólicos producidos por la microbiota se distribuyen por todo el organismo.

"Cuando hay un exceso de inflamación lenta y silenciosa, hay ciertas células que producen moléculas inflamatorias de forma silente y que van dañando a nuestras células. Además, esto deteriora los mecanismos de regeneración celular, de apoptosis (muerte celular), disminuye la capacidad de comunicación entre las células; de manera que en el órgano en el que estén las células, éstas serán menos eficientes y producirán una sintomatología anodina, como fatiga, falta de energía, distensión, alteraciones de la microbiota, disbiosis, pérdida de fuerza a nivel muscular", sostiene la doctora.

Así, señala que si las células no funcionan bien porque hay una serie de citoquinas proinflamatorias que las bombardean, esas funciones celulares pierden su capacidad y producirán un daño acelerado en los tejidos, de manera que no funcionarán bien, y aumentarán determinadas enfermedades, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, o el síndrome metabólico, entre otras, todas ellas patologías que aceleran nuestro envejecimiento, de manera que esa persona tendrá una peor calidad de vida y un peor pronóstico vital.

Señala directamente como principales factores de riesgo a la alimentación, al sedentarismo, a la obesidad, a la falta de ejercicio físico, a todos los tóxicos ambientales (alcohol, tabaco), así como a la polución, o a los disruptores endocrinos. "Todos los factores que nos rodean están constantemente interaccionando con nuestras células y esto hace que estas células se intenten defender de estos factores exógenos inevitables, pero esta toxicidad que nos rodea celularmente las activa y produce ciertas moléculas proinflamatorias", reitera la también doctora en Ciencias de la Salud.

DOS OLAS DE ENVEJECIMIENTO

En último lugar comentamos con ella que hay principalmente dos olas de envejecimiento, una a los 44 años y otra a los 60. Explica que se trata de cifras aproximadas, si bien justifica estas edades en que se suelen corresponder con determinados cambios metabólicos y hormonales. Reconoce que, sobre todo, en la mujer empiezan con la caída de estrógenos, en la perimenopausia, y a partir de los 60 que ya está la andropausia en el hombre, o la menopausia en la mujer, totalmente establecida.

Destaca que es a partir de estas edades cuando se acentúa la ralentización del metabolismo, por ejemplo: "Todo esto tiene impacto a nivel metabólico, la cafeína es menos eficiente, se producen también alteraciones a nivel del tejido conjuntivo, de la piel, a nivel de salud cardiovascular".

Pero incide la doctora Esteban en que, especialmente ya a partir de los 60, caen otros factores como la regulación inmunitaria, hay una inmunosenescencia, y nuestras células inmunes hacen que estemos más expuestos a procesos tumorales y el sistema inmunitario se vuelva menos eficiente. "Tiene lugar también en esta edad una disminución de las hormonas tiroideas", apostilla.