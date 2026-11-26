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MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Investigadores de Sutter Health (Estados Unidos) han puesto en marcha un registro de biobanco para acelerar la investigación sobre LATE, una forma menos conocida de demencia que puede imitar la enfermedad de Alzheimer, pero que tiene una causa subyacente diferente.

El doctor Shawn Kile, director del Servicio de Neurociencia Avanzada de Sutter Health, presenta los primeros resultados del registro en la conferencia sobre ensayos clínicos de la enfermedad de Alzheimer en Boston (Estados Unidos). Su presentación, titulada 'Establecimiento de un registro de biobanco para la encefalopatía por TDP-43 relacionada con la edad y con predominio límbico en Sutter Health', detalla la creación del registro y su inscripción inicial.

El Registro de Biobancos LATE permite a los investigadores de Sutter estudiar muestras biológicas y datos clínicos de pacientes que cumplen los criterios clínicos para LATE. Al recolectar muestras a lo largo del tratamiento de los pacientes, los investigadores esperan comprender mejor la enfermedad, desarrollar y validar biomarcadores y sentar las bases para futuros ensayos clínicos.

“El registro LATE demuestra el gran potencial del Biobanco Sutter: conectar muestras biológicas con información clínica detallada de pacientes que reciben atención en todo nuestro sistema. Al crear recursos de investigación sobre las enfermedades asociadas al envejecimiento, podemos investigar por qué las personas experimentan afecciones como la demencia de manera diferente y acelerar la búsqueda de biomarcadores y enfoques más personalizados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento”, detalla Greg Tranah, científico sénior y director del Biobanco Sutter.

La LATE, o encefalopatía por deficiencia de la proteína TDP-43 asociada a la edad y con predominio límbico, se caracteriza por una acumulación anormal de dicha proteína en áreas del cerebro cruciales para la memoria. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, la LATE actualmente carece de biomarcadores específicos y tratamientos conocidos.

“Según estudios de autopsia, estamos descubriendo que la patología LATE se presenta en aproximadamente el 40% de las personas de 80 años o más. Esto es significativo. Es importante comprender si se trata del principal factor causante del deterioro cognitivo en algunos casos o de una patología concomitante en otros”, apostilla el doctor Kile.

“Al recolectar muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo de casos con sospecha clínica a lo largo del tiempo, este registro de biobanco puede ayudarnos a subsanar las lagunas de conocimiento actuales y, en última instancia, avanzar hacia un diagnóstico basado en biomarcadores y tratamientos más precisos para la LATE”, señala.

La Asociación de Alzheimer publicó en 2025 los criterios clínicos para la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío (LATE). A medida que las pruebas de biomarcadores facilitan la identificación del Alzheimer, los investigadores también están reconociendo pacientes cuya pérdida de memoria se asemeja a la del Alzheimer, pero que dan negativo en las pruebas de biomarcadores de amiloide y tau asociados con la enfermedad. “Algunos de estos pacientes podrían tener, en realidad, LATE”, plantea en doctor Kile.

El registro del Biobanco LATE de Sutter abrió su inscripción en mayo de 2026. Al momento de la presentación de resúmenes, los investigadores habían identificado a 21 pacientes que cumplían con los criterios de elegibilidad, de los cuales seis dieron su consentimiento para participar. Los pacientes elegibles pueden inscribirse a través de las filiales de Sutter Health participantes en California. A medida que el registro crece, también crea una cohorte de pacientes para futuros ensayos clínicos de tratamientos dirigidos a TDP-43.

“Un sistema de salud como Sutter puede aprovechar a sus pacientes para impulsar la investigación sobre la demencia, desde la identificación de pacientes en atención clínica y la recolección de muestras a lo largo del tiempo hasta el estudio de nuevos biomarcadores y la preparación para futuros ensayos. Esta conexión entre la investigación y la atención en el mundo real nos brinda una importante oportunidad para mejorar el diagnóstico y, en última instancia, el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la LATE”, reflexiona el doctor Armen Moughamian, jefe de memoria del Servicio de Neurociencia de Sutter y director médico del Centro de Salud Cerebral Ray Dolby de Sutter en el Centro Médico California Pacific.