La implantación de la especialidad geriátrica en España es "desigual e insuficiente" mientras la población envejece

Archivo - Personas mayores sentadas en un banco. - SHOOTDIEM/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), el doctor Francisco José Tarazona ha alertado de la implantación de la Geriatría en España "sigue siendo desigual", con zonas donde su presencia es "limitada o casi inexistente", lo que la convierte en insuficiente, más teniendo en casi 10 millones de personas tienen más de 65 años, datos que seguirá creciendo en los próximos años.

La SEGG ha trasladado a las autoridades estatales y autonómicas la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un geriatra para toda la población mayor con independencia del territorio, mejorar la coordinación sociosanitaria, implementar estrategias de prevención de la fragilidad y la dependencia antes de que aparezcan y aumentar el apoyo institucional a la investigación en geriatría y gerontología.

"La prevención debe empezar mucho antes de los 65 años y debe ser una política de Estado. En ese mismo sentido, afirma que la actividad física es el mejor fármaco disponible para enlentecer el envejecimiento y que la vejez no es sinónimo de enfermedad; es factible envejecer mejor", afirma Tarazona, quien ha realizado estas reflexiones dentro del nuevo ciclo 'Prevención en España: Visión de las Sociedades Científicas', puesto en marcha por la Fundación de Ciencias de la salud.

Entre las prioridades preventivas que la SEGG identifica como más urgentes figuran la lucha contra la fragilidad, la sarcopenia y el deterioro cognitivo; el uso racional de la medicación para evitar la polifarmacia; y la atención a la soledad no deseada y el aislamiento social, que la Sociedad califica de "factores de riesgo tratables". También insiste en que el hospital no siempre es el mejor entorno asistencial y en que conviene trabajar activamente para prevenir hospitalizaciones innecesarias.

A pesar de los retos pendientes, Tarazona ha subrayado el reconocimiento internacional de la geriatría española. La SEGG mantiene un papel activo en la European Geriatric Medicine Society (EuGMS) y en la International Association of Geriatrics & Gerontology, con una producción científica elevada.