Identifican diferencias "relevantes" entre hombres y mujeres en las proteínas en sangre en el Alzheimer

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BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado del Hospital Clínic-Idibaps ha identificado diferencias "relevantes" entre hombres y mujeres en las proteínas alteradas en sangre en la enfermedad de Alzheimer, informa el centro en un comunicado este viernes.

Publicado en 'Alzheimer's Research & Therapy', ha analizado un panel de 120 proteínas en sangre y en líquido cefalorraquídeo en 359 personas, incluyendo individuos sanos y personas con Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy o demencia frontotemporal.

El trabajo ha usado tecnologías proteómicas avanzadas para caracterizar las alteraciones moleculares asociadas a estas enfermedades, y el estudio es el resultado del proyecto Polaris, financiado por la Fundación Rosa Maria Vivar.

Los resultados globales muestran que, en todas las demencias estudiadas, las mujeres presentan un mayor número de proteínas sobreexpresadas relacionadas con la inflamación, la mayoría de ellas implicadas en la señalización de citoquinas.

Uno de los responsables del estudio Albert Lladó afirma que las mujeres parecen tener los procesos inflamatorios más afectados, "lo que sugiere que estos podrían tener un papel especialmente relevante en el desarrollo de la enfermedad en mujeres".

El estudio señala que el hecho de que muchas de las proteínas diferencialmente alteradas en mujeres estén relacionadas con la inflamación "sugiere que tratamientos dirigidos a estas vías podrían tener un impacto particularmente relevante en este grupo de pacientes".