Identifican un biomarcador en sangre capaz de detectar el inicio del Alzheimer antes de los síntomas

Archivo - Alzheimer disease as a neuropathology memory loss due to brain degeneration and decline as a surreal medical neurology illness concept. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de Alzheimer se desarrolla a lo largo de muchos años antes de que aparezcan los síntomas, con procesos subyacentes como la acumulación de placas amiloides, la patología tau, la neuroinflamación y la pérdida neuronal.

Un punto de inflexión clave ocurre cuando la acumulación de beta-amiloide desencadena la fosforilación de tau, lo que conduce al daño neuronal y al eventual deterioro cognitivo. Históricamente, esta etapa temprana ha sido difícil de estudiar en pacientes vivos.

DEL AMILOIDE A LA TAU: LA VENTANA CLAVE ANTES DE QUE AVANCE EL ALZHEIMER

Expertos del Instituto de Investigación sobre la Demencia del Reino Unido, destacan en un trabajo en 'Science' un biomarcador sanguíneo recientemente desarrollado, la tau 217 fosforilada (pTau217), que permite la detección de cambios patológicos tempranos asociados con la enfermedad de Alzheimer sin procedimientos invasivos.

Según los autores de este nuevo trabajo, la identificación y validación de pTau217 permite la detección in vivo altamente específica de la transición de la acumulación de amiloide al daño neuronal inducido por tau, lo que posibilita el estudio y la identificación de esta etapa temprana de la enfermedad, previamente inaccesible.

"El próximo desafío será desarrollar terapias que interrumpan directamente la inducción y propagación de la patología tau detectada por la pTau217 plasmática", escriben los autores.

"En última instancia, sin embargo, el impacto de este progreso diagnóstico dependerá de si estos biomarcadores pueden utilizarse de manera que mejoren significativamente los resultados de los pacientes una vez que se disponga de terapias preventivas eficaces", afirma.