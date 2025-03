El gen ITSN1 está vinculado a un riesgo importante de enfermedad de Parkinson

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por un equipo internacional de investigadores de Baylor College of Medicine, AstraZeneca y el Instituto de Investigación Neurológica Jan y Dan Duncan del Texas Children's Hospital, todos en Estados Unidos, podría allanar el camino para nuevos tratamientos destinados a retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad de Parkinson.

Sus hallazgos, publicados en 'Cell Reports' revelan un descubrimiento revolucionario que vincula las variantes genéticas del gen ITSN1 con un riesgo significativamente elevado de enfermedad de Parkinson.

"La enfermedad de Parkinson, el segundo trastorno neurodegenerativo más común, aún no tiene cura. Para abordar esta necesidad insatisfecha, analizamos datos genéticos de casi 500.000 participantes del Biobanco del Reino Unido y descubrimos que las personas portadoras de variantes raras de ITSN1 que afectan el funcionamiento normal del gen enfrentan un riesgo hasta diez veces mayor de desarrollar la enfermedad de Parkinson", relata el coautor correspondiente, Ryan S. Dhindsa , profesor adjunto de patología e inmunología en el Baylor College of Medicine e investigador principal en el Jan and Dan Duncan Neurological Research Institute en el Texas Children's Hospital.

Estos hallazgos se validaron posteriormente en tres cohortes independientes que comprendían más de 8000 casos y 400 000 controles. Es importante destacar que los portadores de ITSN1 tendían a una edad más temprana de aparición de la enfermedad. "Lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo es la magnitud excepcional del efecto de ITSN1 en el aumento del riesgo de Parkinson, especialmente cuando se compara con variantes en otros genes bien establecidos, como LRRK2 y GBA1", desarrolla Dhindsa.

"Nos centramos en las mutaciones genéticas raras porque suelen tener efectos importantes en el riesgo de padecer enfermedades que revelan mecanismos críticos de la enfermedad. Estos descubrimientos genéticos no solo profundizan nuestra comprensión de la biología del Parkinson, sino que también revelan nuevos objetivos prometedores para la intervención terapéutica", explica Dhindsa.

La ITSN1 desempeña un papel importante en la forma en que las neuronas se envían mensajes entre sí (un proceso llamado transmisión sináptica), lo que la hace especialmente relevante para la enfermedad de Parkinson, una afección en la que la alteración de las señales nerviosas provoca los síntomas típicos de alteración de la marcha y el equilibrio, temblores y rigidez. "También demostramos en moscas de la fruta que la reducción de los niveles de ITSN1 empeora las características similares a las del Parkinson, incluida la capacidad de trepar. Planeamos ampliar estas investigaciones a modelos de células madre y ratones", subraya Dhindsa.

Curiosamente, estudios anteriores han implicado recientemente mutaciones similares del gen ITSN1 en el trastorno del espectro autista (TEA). Otros datos emergentes también han sugerido una asociación entre el TEA y la enfermedad de Parkinson, lo que indica que las personas con TEA tienen tres veces más probabilidades de desarrollar parkinsonismo. "Nuestros hallazgos respaldan futuros estudios para comprender mejor las conexiones entre estas dos afecciones y los mecanismos involucrados", concluye Dhindsa.

Este estudio destaca a ITSN1 como un objetivo terapéutico prometedor y subraya el valor de la secuenciación genética a gran escala para identificar mutaciones raras que contribuyen a trastornos neurológicos complejos.