Archivo - Alzheimer, envejecimiento. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BULAT SILVIA - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EDIZIONES) -

¿Qué es APOE y qué significa que una prueba genética detecte la variante e4? Este gen contiene las instrucciones para fabricar una proteína que ayuda a transportar grasas como el colesterol, también en el cerebro. Heredar una o dos copias de e4 aumenta el riesgo de Alzheimer en distinto grado, pero el resultado no equivale a un diagnóstico, ni tampoco permite saber si una persona desarrollará la enfermedad.

Así nos lo explica en una entrevista en exclusiva con Europa Press salud Infosalus el doctor Mario Riverol, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, quien nos explica que en la actualidad está cobrando cada vez más importancia el papel de APOE en la era de los tratamientos dirigidos contra el Alzheimer, y un gen que es estudiado cada vez de forma más accesible en los test genéticos, hoy en día muchos al alcance de la mano de la población.

"El gen APOE contiene las instrucciones para fabricar la apolipoproteína E, una proteína que desempeña un papel fundamental en el transporte y en el metabolismo de los lípidos, incluido el colesterol, tanto en el organismo como en el cerebro. En la población general existen tres variantes principales de este gen: e2, e3, y e4. La más frecuente en la población es APOE e3", detalla.

APOE e4 es el principal factor genético de riesgo para la enfermedad de Alzheimer esporádica, es decir, la forma más frecuente de la enfermedad, tal y como precisa. Se sabe que las personas que tienen una copia de e4 presentan un riesgo superior al de la población general de desarrollar Alzheimer, mientras que quienes tienen dos copias muestran un riesgo aún mayor y, además, suelen desarrollar los cambios biológicos asociados a la enfermedad a edades más tempranas. "Los estudios muestran que una copia de e4 multiplica el riesgo de tener Alzheimer por 3-4, y dos alelos, lo multiplica por 10-15", puntualiza.

¿Y SI HE HEREDADO LA MUTACIÓN DEL ALZHEIMER?

Le preguntamos por la mayor accesibilidad actual de los estudios genéticos, y el doctor Riverol sostiene que en hoy en día no está indicado realizar un estudio de APOE de forma rutinaria en personas sanas, y con el único objetivo de estimar su riesgo individual de desarrollar enfermedad de Alzheimer. "Aunque APOE e4 es el principal factor genético de riesgo para la forma esporádica de la enfermedad, su presencia no permite predecir con suficiente precisión qué ocurrirá en una persona concreta. Si una persona sana recibe que es portador de APOE e4 eso no equivale a tener Alzheimer ni a desarrollarlo en el futuro. Lo que indica es una predisposición estadística mayor en comparación con la población general".

En concreto, significa, según prosigue este neurológo, el que la persona ha heredado una copia de esta variante de uno de sus progenitores, o dos copias si la ha heredado de ambos. "Eso sí, esto no implica necesariamente que vaya a desarrollar una enfermedad, pero sí que presenta una predisposición biológica diferente para determinados procesos, especialmente aquellos relacionados con la enfermedad de Alzheimer", insiste.

De hecho, insiste en que hay individuos portadores que alcanzan edades avanzadas sin desarrollar deterioro cognitivo y, por el contrario, muchas personas con enfermedad de Alzheimer que no son portadoras de esta variante.

FORMA PARTE DE NUESTRA VARIABILIDAD GENÉTICA NORMAL

Por eso, remarca este neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra que es importante recordar que APOE forma parte de nuestra variabilidad genética normal, y el hecho de tener una variante u otra no es una enfermedad en sí misma, sino una característica genética que puede influir en el riesgo de determinadas patologías.

"La enfermedad de Alzheimer es el resultado de una interacción compleja entre genética, envejecimiento, estilos de vida, y otros factores ambientales. Por eso, hablamos de un factor de riesgo, y no de una sentencia genética. De hecho, el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad es la edad", aclara Riverol.

Además, destaca que las medidas preventivas que se recomiendan para reducir el riesgo de deterioro cognitivo son esencialmente las mismas independientemente del estado de APOE: controlar los factores de riesgo cardiovascular, mantener actividad física regular, seguir una dieta saludable, preservar la actividad cognitiva y social y evitar hábitos tóxicos.

"Ahora bien, el papel de APOE está cobrando una nueva relevancia en la era de los tratamientos dirigidos contra el beta-amiloide. Sabemos que los portadores de APOE e4, especialmente aquellos con dos copias, presentan un mayor riesgo de ciertos efectos adversos relacionados con estas terapias, por lo que el conocimiento del genotipo puede resultar útil en contextos clínicos muy específicos, y siempre dentro de un adecuado asesoramiento médico", mantiene este especialista.

LOS MECANISMOS BIOLÓGICOS IMPLICADOS

Dentro de este contexto, le preguntamos por la posible relación entre la presencia de este gen y el desarrollo del Alzheimer, sobre cuáles son los mecanismos biológicos que podrían inducirlo. Señala que hoy en día se desconocen los mecanismos biológicos que podrían explicar la asociación entre APOE e4 y la enfermedad de Alzheimer, si bien asegura que la investigación de las últimas décadas ha permitido identificar varias vías biológicas relevantes: "Por un lado, la proteína APOE participa en el transporte de lípidos entre las células cerebrales. La variante e4 parece ser menos eficiente en esta función, lo que podría afectar a la capacidad de las neuronas para mantener y reparar sus membranas".

Además, el doctor Riverol sostiene que existe una relación muy sólida entre APOE e4 y la acumulación de beta-amiloide en el cerebro. "Los portadores de esta variante tienden a presentar una mayor deposición de placas amiloides, y una menor capacidad para eliminar esta proteína una vez se acumula", añade.

También dice que se ha observado una mayor tendencia a la neuroinflamación, de forma que las células inmunitarias del cerebro, especialmente la microglía, parecen responder de forma diferente en presencia de APOE e4, favoreciendo un entorno inflamatorio que podría contribuir al daño neuronal.

Por último, señala este experto de Clínica Universidad de Navarra que diversos estudios sugieren que APOE e4 puede alterar la integridad de la barrera hematoencefálica, una estructura esencial para proteger el cerebro de sustancias potencialmente dañinas presentes en la circulación sanguínea. "Probablemente la combinación de todos estos mecanismos explique el incremento del riesgo asociado a esta variante genética", agrega.