Fundación 'la Caixa' impulsa más de 19.000 actividades para promover la participación activa de los mayores

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha impulsado este curso más de 19.000 actividades en las que han participado más de 540.000 personas mayores para promover su participación activa y poner en valor su rol en la sociedad.

Los talleres y actividades con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional, contribuyen a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito y sentido.

La fundación estima que, según las tendencias demográficas actuales, para 2031, el 25% de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, tras el aumento de la esperanza de vida, uno de sus retos actuales es mejorar la longevidad saludable.

En concreto, han realizado talleres para impulsar la salud física, el bienestar y la prevención de la fragilidad, pensados para estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva a fin de que las personas mayores sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables, y para contribuir a mejorar su calidad de vida.

También, han puesto en marcha actividades para incentivar la capacidad de crecimiento de las personas mayores, la reflexión y el empoderamiento para llevar la vida que quieran conforme a sus valores. Asimismo, las personas mayores han podido participar en talleres para facilitar las herramientas y recursos necesarios para que puedan desenvolverse en este nuevo escenario digital y que se sientan partícipes. Desde su inicio más de 10.000 personas mayores de toda España se han inscrito en los talleres en esta modalidad, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores.

Además, se han impulsado acciones solidarias en las que las personas mayores se han podido implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables. Igualmente, se han establecido iniciativas orientadas a fomentar la imaginación, así como a favorecer la búsqueda de la sensibilidad y la toma de conciencia de habilidades personales para dotar de sentido la realidad de la persona.

Como novedad, para este próximo curso la Fundación 'la Caixa' impulsará el taller 'edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado.

"Todas las actividades que impulsamos tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social", destaca el director del programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa', David Velasco.