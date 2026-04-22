FIAPAS reivindica la implantación de cribados auditivos sistemáticos en población mayor

Archivo - Imagen de recurso de un hombre mayor con pérdida de audición. - SIMARIK/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha advertido de que la pérdida auditiva asociada al envejecimiento es un problema de salud pública aún infradetectado y socialmente normalizado, por lo que ha reclamado la implantación de programas de detección precoz mediante cribados auditivos sistemáticos en la población mayor.

Así lo indica la Confederación en un nuevo documento que analiza el estado de la prevención y atención a la persona mayor con sordera, abordando este ámbito desde una perspectiva interdisciplinar.

El estudio pone de relieve que, a pesar de la elevada prevalencia de la pérdida auditiva asociada al envejecimiento, la ausencia de cribados auditivos sistemáticos y de protocolos homogéneos de actuación retrasa el diagnóstico precoz y limita el acceso a soluciones eficaces.

El documento subraya el impacto de la hipoacusia no tratada en la calidad de vida de las personas mayores, asociándose a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, depresión, aislamiento social o dependencia. Frente a ello, evidencia que la detección temprana y el tratamiento adecuado no solo mejoran la autonomía y la participación social, sino que también resultan medidas coste-efectivas para el sistema sanitario y social.

EL IMPACTO EN CIFRAS

En Europa, los costes anuales derivados de la pérdida de calidad de vida asociada a pérdidas auditivas no tratadas superan los 236.000 millones de euros, mientras que en España ascienden a más de 16.600 millones, situándose como el quinto país de la Unión Europea con mayor carga económica en este ámbito.

En esta línea, la Confederación indica que esta realidad se produce en un contexto de alta prevalencia: la presbiacusia, o pérdida auditiva asociada al envejecimiento, afecta aproximadamente al 30 por ciento de la población entre los 65 y 70 años, alcanzando hasta el 80 por ciento en mayores de 75.

Frente a ello, afirma que la evidencia demuestra que invertir en salud auditiva es altamente rentable: por cada dólar invertido, el retorno estimado a 10 años alcanza casi 16 dólares, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de ampliar el acceso a la detección, diagnóstico y rehabilitación auditiva como una medida eficaz y sostenible.

LA IMPLANTACIÓN DE CRIBADOS SISTEMÁTICOS ES FUNDAMENTAL

Desde este enfoque, FIAPAS plantea la necesidad de impulsar una respuesta estructural que incluya, de manera prioritaria, la implantación de programas de detección precoz sistemática mediante cribados auditivos en la población mayor, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria y la garantía de acceso a la información y a la comunicación oral como elementos clave para promover un envejecimiento activo y saludable.

El análisis, elaborado por expertos de diferentes ámbitos profesionales relacionados con la persona mayor (ORL, audiología, geriatría y gerontología, medicina de familia y el movimiento asociativo de familias), identifica carencias actuales y propone líneas prioritarias de actuación orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención integral de la pérdida auditiva en personas mayores.

Este documento forma parte del Programa para la Defensa de Derechos y Promoción de la Participación y Vida Activa de las Personas Mayores con Sordera, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la convocatoria de subvenciones del 0,7, y cofinanciado por la Fundación ONCE.