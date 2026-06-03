Archivo - Expertos piden "visibilizar" el papel del mayor en la sociedad y "transmitir una imagen positiva del envejecimiento" - FIAPAS - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han puesto de manifiesto "la importancia de incluir a las personas mayores en la sociedad, visibilizar su contribución y transmitir una imagen positiva del envejecimiento".

En concreto, Carmen Rodríguez Blázquez, Maria João Forjaz, Mayte Villegas, Alba Ayala, César Garriga y Esther García han destacado la relevancia de la figura de la persona mayor durante la celebración de la jornada 'Envejecer y cuidar con salud', que se ha celebrado recientemente en Madrid y que ha sido desarrollada por este centro.

Así, con motivo de este encuentro, los participantes han compartido los resultados de diversas investigaciones en el ámbito de la salud de este colectivo "y el estudio del edadismo", ha indicado el ISCIII, que ha añadido que estos han ahondado en "la traslación de resultados de estos trabajos a políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población mayor".

Bajo la organización del Grupo de Envejecimiento Saludable y Resultados de Salud del CNE-ISCIII, y con la presencia de personal investigador, expertos en envejecimiento saludable y cuidados y representantes de entidades del tercer sector que trabajan con personas mayores, la inauguración ha corrido a cardo de la directora del ISCIII, Marina Pollán.

Uno de los estudios analizados ha sido el recientemente finalizado 'Cuidado y Envejecimiento en España y Suecia' (CASS, por sus siglas en inglés), que ha sido financiado por el ISCIII y liderado por Rodríguez Blázquez y Forjaz. "Este proyecto ha analizado la realidad de las personas mayores que cuidan a otras personas, con el objetivo de conocer mejor su situación y necesidades", ha explicado esta institución.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Junto a ello, se ha abordado el 'Programa ENCAGES-CM', también coordinado desde el CNE-ISCIII y financiado por el Gobierno de Madrid. En este "participan diversas instituciones académicas y de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y las universidades Carlos III de Madrid, Pontificia de Comillas, Francisco de Vitoria y Nacional de Educación a Distancia (UNED)", ha sostenido.

Esta acción "se centra en promover un envejecimiento saludable, prestando especial atención a la prevención del edadismo, concepto que refiere a cualquier tipo de discriminación por razones de edad", han expuesto los ponentes, que han añadido que "utiliza un enfoque que defiende los derechos de las personas mayores incorporando la perspectiva de género, y se basa en el desarrollo de actividades de investigación, formación y divulgación".

Por último, esta cita ha sido empleada, según el ISCIII, para tratar "la inclusión de personas mayores en la gestión de crisis humanitarias, el análisis de casos de éxito de cuidados comunitarios, los beneficios de las zonas verdes en el ámbito residencial, el manejo del edadismo en el sector sociosanitario y la participación ciudadana en proyectos de cuidados en salud a personas mayores".