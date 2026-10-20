Expertos internacionales proponen abordar conjuntamente osteoporosis y sarcopenia en mayores al tener mecanismos comunes - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos internacionales ha publicado un artículo a través de que propone abordar conjuntamente la osteoporosis y la sarcopenia en las personas mayores, ya que tienen mecanismos comunes de deterioro óseo y muscular.

El trabajo, recogido en la revista especializada 'Journal of Bone and Mineral Research', en el que han participado investigadores de la Clínica Universidad de Navarra, plantea, de este modo, nuevas estrategias para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, lo que lleva a cabo con motivo de la celebración, este martes, 20 de octubre, del Día Mundial de la Osteoporosis.

"La sarcopenia debilita los músculos y favorece las caídas, mientras que la osteoporosis hace que los huesos sean más frágiles y puedan fracturarse al caer", ha indicado uno de los firmantes de la investigación y geriatra del centro, el doctor Miguel Germán Borda, quien ha añadido que "estas fracturas pueden provocar pérdida de movilidad y autonomía, generar discapacidad e incluso aumentar el riesgo de muerte".

Por ello, considera que "es fundamental detectar y abordar ambos problemas de forma conjunta", como también comparte el resto de autores, quienes han expuesto que la osteosarcopenia es la presencia simultánea de pérdida de masa o calidad ósea (osteoporosis) y disminución de la cantidad, fuerza y rendimiento muscular (sarcopenia). Sin embargo, han manifestado que las dos enfermedades se tratan actualmente de manera individual.

En este contexto, es necesario abordar conjuntamente la salud ósea y muscular por razones biológicas, ya que hueso y músculo no son estructuras independientes, sino que se comunican constantemente mediante señales bioquímicas; clínicas, y es que la osteosarcopenia se asocia con un riesgo de caídas un 50 por ciento mayor y más del doble de riesgo de fracturas según un análisis de varios estudios; terapéuticas, al no existir fármacos que traten simultáneamente ambas patología; y preventivas, por ser importante mantener una visión global de la situación del paciente.

TRATAMIENTOS MUY INDEPENDIENTES

Además, los tratamientos para ambas enfermedades siguen siendo muy independientes. Para la osteoporosis existen fármacos que frenan la pérdida de hueso o estimulan la formación de tejido óseo nuevo, mientras que la sarcopenia recurre, principalmente, a terapia nutricional y ejercicios de resistencia.

"Es importante introducir una mentalidad preventiva y prestar especial atención a las mujeres a partir de los 65 años y a los hombres desde los 70, especialmente si han sufrido caídas o tienen mayor riesgo de caer, presentan fragilidad o malnutrición, toman corticoides de forma prolongada o realizan poca actividad física", ha sostenido Borda al respecto.

Con todo, el artículo señala que es oportuno desarrollar tratamientos capaces de actuar sobre el músculo y el hueso de manera simultánea, en lugar de tratar cada problema por separado. El razonamiento se basa en que como ambos están conectados biológicamente y uno puede influir en el otro, sería deseable encontrar una causa o vía común que pueda atacarse desde el punto de vista farmacológico.

Por último, también subraya la importancia de la inteligencia artificial (IA). "Estas herramientas nos permiten aprovechar imágenes de TAC o radiografías realizadas por otros motivos para identificar la pérdida de músculo, la acumulación de grasa en su interior o la baja densidad ósea", ha sostenido el especialista, que ha añadido que, además, "se investigan sustancias en sangre que podrían alertar del deterioro del hueso y del músculo y que, si se confirma su participación en estos procesos, podrían convertirse en objetivos para desarrollar nuevos fármacos".