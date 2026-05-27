Archivo - Expertas abogan por "intervenir desde fases tempranas para prevenir la desnutrición y la sarcopenia" en Alzheimer - TRIOCEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La codirectora del Máster en Nutrición Clínica de la Universidad Europea de Valencia (UEV), María Eugenia Menechey Machado, y la profesora de este centro académico, Alba Durba Lacruz, han destacado "la necesidad de intervenir desde fases tempranas para prevenir la desnutrición y la sarcopenia" en Alzheimer.

Existen "múltiples factores que comprometen la alimentación del paciente, desde la pérdida de apetito y los cambios de conducta hasta la dificultad para reconocer alimentos o la presencia de disfagia", han indicado al respecto y con motivo de su participación en la mesa redonda 'Trabajando desde la multidisciplinariedad en pacientes de Alzheimer', organizada por el citado Máster.

Así, durante este encuentro, en el que han participado especialistas en Nutrición Clínica, Fisioterapia, Enfermería, Logopedia, Psicología, Medicina e investigación, se ha expuesto que esta enfermedad "exige una respuesta integral, coordinada y temprana que trascienda el enfoque tradicional centrado en la memoria". Además, se ha subrayado que es oportuno abordarla "como una patología compleja que afecta progresivamente a la funcionalidad, la conducta, la alimentación, la movilidad, el sueño, la deglución y la autonomía personal".

"Avanzar hacia un diagnóstico temprano que permita intervenir desde las primeras fases de sospecha clínica" es el objetivo que ha lanzado el doctor Vicente Bigorra, quien ha añadido que "la labor médica debe ir más allá de la identificación de la enfermedad, incorporando la orientación sobre aspectos esenciales de la vida diaria, como la seguridad del paciente, la conducción, la gestión de la medicación o la toma de decisiones".

Por su parte, la doctora Ana Lloret Alcañiz ha incidido en que el Alzheimer "puede comenzar años antes de la aparición de los primeros síntomas visibles, lo que refuerza la importancia de profundizar en el conocimiento de sus mecanismos biológicos y en el desarrollo de tratamientos eficaces". "Factores como el sueño o los hábitos de vida activos -cognitivos, sociales y físicos-" son "elementos clave en la salud cerebral a lo largo de toda la vida", ha explicado.

MANTENER LA FUNCIONALIDAD EL MAYOR TIEMPO POSIBLE

Tras ello, el doctor Carlos Villarón Casales ha manifestado que la meta de la Fisioterapia "no es únicamente mejorar, sino mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible". "Preservar la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la autonomía se convierte en una prioridad terapéutica, siempre desde una adaptación individualizada y vinculada a actividades significativas para el paciente", ha declarado.

"La prevención de complicaciones" y "la importancia del cuidador como figura esencial en la evolución de la enfermedad" han sido destacadas por el docente del Grado en Enfermería de la UEV, Ignacio Bonastre Ferez, que ha afirmado que se debe "proporcionar formación, apoyo y recursos adecuados para evitar el desgaste físico y emocional de quienes acompañan al paciente".

La disfagia ha sido abordada por la logopeda Catalina Heredia Riaño, quien ha sostenido que "suele detectarse tarde y puede comprometer gravemente la seguridad alimentaria", por lo que es requerible "realizar valoraciones específicas" y "formar a familiares y cuidadores para adaptar correctamente las texturas sin renunciar al placer de comer".

También se ha analizado en este evento el aspecto psicológico, sobre el que Belén Reyes ha recordado que "muchas de las conductas asociadas al Alzheimer, como la apatía o la irritabilidad, deben interpretarse como manifestaciones de la enfermedad y no como una falta de colaboración". Junto a ello, ha defendido "un enfoque centrado en la persona, que tenga en cuenta su historia, su entorno y sus necesidades emocionales".

Con todo, desde la UEV han indicado que la conclusión obtenida en esta cita es que "el abordaje debe comenzar desde el primer momento, sin esperar a fases avanzadas, e integrar a la familia como parte activa del proceso terapéutico". "Mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer pasa necesariamente por un enfoque multidisciplinar que combine mirada clínica, funcional, emocional y social", han concluido.