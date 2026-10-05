Archivo - Experta aboga por una longevidad con la mayor salud, autonomía y calidad de vida posibles - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quirónsalud, la doctora Débora Nuevo, ha señalado que "el objetivo de la longevidad no debería ser simplemente añadir años a la vida, sino conseguir que esos años se vivan con la mayor salud, autonomía y calidad de vida posibles".

Es necesario "un cambio hacia una Medicina más preventiva y personalizada, capaz de intervenir antes de que aparezca la enfermedad", ha indicado al respecto, tras lo que ha declarado que el planteamiento "obliga a observar al paciente de forma global". Así, se debe analizar "desde su riesgo cardiovascular y metabólico hasta su composición corporal, salud cerebral, descanso, alimentación, microbiota, equilibrio hormonal, actividad física o gestión del estrés", ha explicado.

En este sentido, Nuevo ha declarado que no hay que esperar a que aparezca la enfermedad para empezar a ocuparse por cómo se va a envejecer. "La prevención debe comenzar cuando todavía estamos sanos, porque es entonces cuando tenemos una gran oportunidad de actuar sobre muchos factores modificables", ha apuntado, y es que sedentarismo, pérdida progresiva de masa muscular, exceso de grasa visceral, hipertensión, alteraciones metabólicas, tabaquismo, mala alimentación, sueño insuficiente y estrés crónico dejan huella en el organismo.

Precisamente en esta línea es en la que trabaja la Unidad de Longevidad de Olympia Quirónsalud, que desarrolla programas individualizados después de estudiar las necesidades y objetivos de cada persona. El modelo incorpora un abordaje multidisciplinar en el que pueden intervenir especialistas de Cardiología, Neurología, Ginecología, Urología, Nutrición, Fisioterapia, Neumología, Radiología, Dermatología y otras áreas en función de cada caso.

Así, el estudio combina historia clínica, análisis de factores de riesgo, pruebas de laboratorio y valoraciones funcionales y de composición corporal. Entre las herramientas disponibles se encuentra la 'DEXA', prueba que permite obtener información sobre composición corporal, distribución de grasa, tejido muscular y fortaleza ósea, la cual puede ser útil en la evaluación inicial y en el seguimiento de determinadas intervenciones nutricionales y de ejercicio.

ESTUDIO TELOMÉRICO

Además, está disponible el estudio telomérico para analizar el envejecimiento celular, ya que los telómeros son estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que se van acortando con las sucesivas divisiones celulares y se investigan desde hace años por su relación con el envejecimiento y distintas enfermedades asociadas a la edad.

"La edad cronológica nos dice cuántos años hemos vivido, pero no explica por sí sola cómo está envejeciendo nuestro organismo", ha sostenido la especialista, quien ha agregado que, por eso, es necesario "estudiar al paciente desde diferentes perspectivas" e identificar aquello sobre lo que realmente se puede intervenir.

En cuento al ejercicio, así como debido al hecho de que con los años se produce una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que, si avanza, puede afectar a la movilidad, el equilibrio y la independencia, es importante el trabajo de fuerza adaptado a cada persona. Mantener músculo, cuidar la salud ósea, reducir el exceso de grasa y conservar una buena capacidad cardiorrespiratoria forman parte de una visión mucho más amplia de la salud a largo plazo.

Por otra parte, Olympia Quirónsalud cuenta, además, con una Unidad de Microbiota, integrada por Nuevo y la neuróloga y especialista en Nutrición Humana y Dietética, la doctora Isabel Bustamante, que cuenta con formación específica en microbiota y que ha indicado que "no actúa de manera aislada en el intestino". "Existe una comunicación continua con otros sistemas del organismo y sabemos que su equilibrio está relacionado con la respuesta inmunitaria, el metabolismo y la salud cerebral", ha afirmado, y es que su alteración -conocida como disbiosis- se estudia por su posible relación con procesos inflamatorios y metabólicos y con diferentes enfermedades.

NO HAY UNA DIETA CAPAZ DE DETENER EL ENVEJECIMIENTO

Ante lo expuesto, "no existe un alimento milagroso ni una dieta capaz de detener el envejecimiento", ha proseguido, al tiempo que ha expuesto que "lo importante es mantener patrones de alimentación saludables, variados y sostenibles que favorezcan una microbiota diversa" y, al mismo tiempo, protejan la salud metabólica. De cualquier forma, también adquieren relevancia la actividad física, el descanso adecuado, la alimentación, las relaciones sociales, la estimulación cognitiva, y el control de los factores de riesgo cardiovascular y del estrés crónico.

Junto a todo ello, la Unidad de Olympia Quirónsalud dispone, también, de crioterapia, utilizada por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios; cámara hiperbárica, basada en la administración de oxígeno a presión superior a la atmosférica; neuromodulación, orientada a estimular determinadas funciones cerebrales; estudio telomérico y, cuando está clínicamente indicado, estrategias de optimización hormonal.

"En longevidad, no existe una terapia válida para todo el mundo", por lo que, primero, hay que conocer el estado de salud, los riesgos y las necesidades de cada persona y, después, decidir qué intervenciones tienen sentido", ha sostenido Nuevo al respecto, para concluir afirmando que "la personalización es fundamental".