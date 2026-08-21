Un estudio relaciona la terapia hormonal con un 39% menos de riesgo de demencia

Archivo - Imagen de recurso de una mujer que toma medicamentos. - MIODRAG IGNJATOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de terapia hormonal durante la edad adulta se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia, según un nuevo estudio publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

"Si bien estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor la relación entre el uso de la terapia hormonal y diversos marcadores de demencia, es necesario realizar más investigaciones antes de poder hacer recomendaciones a las mujeres sobre el uso de estas terapias en relación con su salud cerebral", ha afirmado la autora del estudio, Jennifer Bruno, doctora de Stanford Medicine (EEUU).

Según explica la autora, el estudio analizó a mujeres que utilizaban terapia hormonal hace décadas, en un momento y bajo unas pautas de uso diferentes a las actuales para la mayoría de las mujeres, por lo que los resultados son informativos, aunque podrían no ser aplicables a los estándares actuales.

Para el estudio, los investigadores analizaron historiales médicos de dos grandes conjuntos de datos. En total, el estudio incluye datos de 21.462 mujeres participantes de ambos grupos a quienes se les realizaron pruebas clínicas en vida.

Un total de 728 participantes de un conjunto de datos se sometieron a escáneres cerebrales o pruebas de biomarcadores mientras estaban vivas, y 2.959 participantes del otro conjunto de datos se sometieron a autopsias tras su fallecimiento, a una edad promedio de 82 años, para detectar signos de la enfermedad de Alzheimer. En ambos conjuntos de datos, se realizó un seguimiento de las participantes durante aproximadamente tres a cinco años, comenzando a una edad promedio de 71 años.

Del total de participantes, 1.953 recibieron terapia hormonal y 19 509 no. Quienes la recibieron comenzaron a usarla, en promedio, después de los 70 años. Los investigadores analizaron únicamente a las participantes que recibieron terapia solo con estrógenos, ya que estudios previos habían indicado que la terapia combinada de estrógenos y progestina podría aumentar el riesgo de demencia. En la práctica clínica habitual, la terapia solo con estrógenos se prescribe únicamente a quienes se han sometido a una histerectomía debido al riesgo de cáncer de endometrio.

Entre los participantes con información de autopsia disponible, aquellos que habían recibido terapia hormonal presentaban menos signos de enfermedad de Alzheimer en el cerebro que quienes no la habían recibido. La evaluación de la autopsia utilizó una puntuación compuesta que mide tres características distintivas de la enfermedad de Alzheimer: placas de beta-amiloide, ovillos de tau y placas neuríticas, que son placas de amiloide rodeadas de células nerviosas dañadas.

MEJORES RESULTADOS TRAS LA TERAPIA HORMONAL

De quienes recibieron terapia hormonal, el 18 por ciento no presentó signos de enfermedad de Alzheimer en el cerebro durante la autopsia, en comparación con el 10 por ciento de quienes no la recibieron. Asimismo, el 40 por ciento de los usuarios de terapia hormonal presentaron los tres signos de la enfermedad de Alzheimer, en comparación con el 51 por ciento de quienes no la recibieron.

Tras ajustar los datos por edad, nivel educativo, genética, raza e hipertensión, los investigadores hallaron que los participantes que recibieron terapia hormonal tenían un 35 por ciento menos de probabilidades de presentar signos de enfermedad de Alzheimer en la autopsia, en comparación con quienes no la recibieron.

Por último, el uso de la terapia hormonal también se asoció con un 39 por ciento menos de probabilidades de recibir un diagnóstico clínico de demencia y un menor riesgo de presentar síntomas de problemas de memoria o deterioro de las capacidades funcionales.

Bruno ha señalado que los participantes del estudio que utilizaron terapia hormonal tenían una edad promedio de 70 años, lo que difiere de la práctica estándar actual de comenzar la terapia hormonal generalmente entre los 40 y los 50 años y suspenderla antes de los 60.

"A pesar de estas limitaciones, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de una asociación entre el uso de terapia hormonal solo con estrógenos durante la edad adulta tardía y mejores resultados en cuanto a la demencia y la salud cerebral", ha finalizado Bruno.