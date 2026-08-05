Un estudio asocia la actividad física en la mediana edad con un menor deterioro cognitivo años después

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MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional ha mostrado que mantener cualquier nivel de actividad física durante la mediana edad se asocia con un deterioro cognitivo más lento en etapas posteriores de la vida, especialmente entre adultos hispanos, mientras que un mejor control de la glucosa en sangre también se relaciona con una evolución cognitiva más favorable.

La investigación, publicada en la revista Alzheimer's & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging, analizó datos de 402 participantes de San Antonio, con una edad media de 57,9 años y un 58,5 por ciento de mujeres, de los que el 52 por ciento eran hispanos y el resto blancos no hispanos.

Los investigadores del UT Health San Antonio (Estados Unidos) evaluaron la salud cardiovascular de los participantes mediante el marco Life's Simple 7 de la Asociación Americana del Corazón, que incluye factores como actividad física, dieta, tabaquismo, presión arterial, índice de masa corporal, colesterol y glucosa en sangre en ayunas.

Los resultados mostraron que la actividad física se relacionó con una menor velocidad de deterioro cognitivo, especialmente entre los participantes hispanos. Por su parte, unos niveles más bajos de glucosa en sangre en ayunas se asociaron con una evolución cognitiva más lenta entre los participantes blancos no hispanos.

"Nuestros hallazgos sugieren que realizar cualquier nivel de actividad física y mantener niveles óptimos de glucosa en sangre en ayunas durante la mediana edad se asocia con una tasa significativamente menor de deterioro cognitivo en la vejez", afirma Janette Vazquez, primera autora del estudio.

NO PERMITE ESTABLECER UNA RELACIÓN DIRECTA DE CAUSA Y EFECTO

Los autores destacan que los resultados refuerzan la importancia de abordar factores de riesgo modificables relacionados con la salud cardiovascular como una posible estrategia para reducir la carga de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

No obstante, señalan que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación directa de causa y efecto, y serán necesarios nuevos trabajos con muestras más amplias para confirmar las diferencias observadas entre grupos étnicos.