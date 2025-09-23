Especialistas en longevidad ofrecen herramientas a los gobiernos para afrontar el envejecimiento poblacional

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las profesoras de la Universitat de València Rosa Roig y Ángeles Tortosa han coordinado un libro que ofrece herramientas a gobiernos para manejar el envejecimiento poblacional de "manera efectiva", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Esta obra, 'Longevidad, Justicia Social y Políticas Públicas: Miradas Interseccionales desde los Territorios', coordinada junto a la investigadora GEGOP-Universidad de Viçosa (Brasil) Carmen Pineda, nace como iniciativa complementaria al II Congreso Internacional de Políticas Públicas sobre Longevidad, celebrado en la Universitat de València en enero de 2025 y organizado desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València, al que pertenecen Roig i Tortosa.

Los textos analizan diversas cuestiones sobre la longevidad desde diferentes perspectivas. Así, varios capítulos se enfocan en las desigualdades de género que afectan a las mujeres mayores, mencionando problemas como la precariedad laboral, la violencia estructural y la falta de visibilidad. En él, se proponen medidas para incorporar la perspectiva de género en políticas sociales, de salud y urbanas para este grupo.

Otros análisis evalúan cómo los entornos físicos y sociales influyen en la calidad de vida de las personas mayores y se discuten propuestas de urbanismo inclusivo, vivienda cooperativa y planificación intergeneracional. El espacio físico, ya sea urbano o rural, impacta en el acceso a servicios y en la posibilidad de vivir una vejez activa.

La dimensión económica también se aborda, destacando el papel de las personas mayores en la sostenibilidad del bienestar. Se analizan políticas de trabajo voluntario y la economía social en el cuidado. Además, se presentan estudios de caso sobre programas de envejecimiento activo en Europa y América Latina, subrayando la importancia de una gobernanza colaborativa entre el Estado y la sociedad.

También, se mencionan fenómenos emergentes como la desinformación en salud y los efectos de desastres climáticos en personas mayores. La obra aboga por una visión de la longevidad como un derecho, destacando que el mercado y la familia no son suficientes para asegurar una vejez digna; el Estado debe liderar en este ámbito.

El texto busca ser una guía para responsables de políticas públicas, técnicos y diseñadores de programas, promoviendo la necesidad de repensar el contrato social. Propone que una sociedad longeva puede ser más justa y democrática, siempre que se implementen políticas que anticipen cambios y reconozcan el valor de la edad.

La obra cuenta con contribuciones de importantes voces internacionales como Suzanne Serruya, directora de la Unidad de Salud y las Mujeres de la OPS/OMS, Mirna Elia García, directora del Instituto Estatal de Personas Adultas de Nuevo León -IEPAM- de México, Grzegorz Gawron de la Universidad de Silecia en Katowice (Polonia), Alexandra Lopes de la Universidad de Oporto (Portugal) o Domagoja Buljan Barbca de la Universidad de Split (Croacia), entre otros nombres.

El libro ha sido publicado por la SBAP (Sociedad Brasileria de Adminitración Pública (SBAP) y está disponible en acceso libre online.