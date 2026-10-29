Archivo - Especialista sostiene que la pérdida de memoria autobiográfica en Alzheimer no tiene que significar falta de dignidad - TRIOCEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo de Trabajo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Javier Barbero, ha manifestado que "la pérdida de la memoria autobiográfica de la persona con Alzheimer no tiene por qué significar la pérdida de la dignidad, de la capacidad de recibir afecto o de la posibilidad de vivir momentos de conexión con los demás".

"La experiencia espiritual no desaparece necesariamente cuando una persona pierde capacidad para comprender conceptos abstractos, expresar sus creencias o participar conscientemente en prácticas religiosas", ha manifestado durante la celebración del webinar 'Espiritualidad y Alzheimer: cuando el sentido va más allá del significado', en el que ha impartido una ponencia.

Así, en la cuarta sesión del programa formativo y divulgativo sobre cuidados paliativos y demencias impulsado conjuntamente por la SECPAL y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), que ha sido moderado por el miembro de honor de la primera, el doctor Enric Benito, el conferenciante ha indicado que "uno puede no tener significados, pero sí vivir experiencias significativas, aunque le resulte difícil explicar ese significado".

"La espiritualidad de una persona con Alzheimer no debe medirse únicamente por lo que puede comprender, explicar o recordar, sino también por las formas de sentido, vínculo y bienestar que todavía pueden ser significativas para ella", ha continuado Barbero, quien ha añadido que "la existencia humana no se reduce a la memoria ni a la racionalidad". "Somos también corporalidad, afectividad, emociones vínculos y experiencias", ha declarado, para añadir que "hay muchas dimensiones que en el Alzheimer persisten, aunque se transformen".

En este sentido, ha afirmado que "para algunas personas, la espiritualidad puede estar vinculada a la fe religiosa, a la oración o a una tradición de sentido; para otras, puede expresarse a través de la conexión con los demás, la naturaleza, la belleza, la gratitud o la búsqueda de sentido ante la fragilidad". Desde SECPAL, se considera "la aspiración profunda e íntima del ser humano, el anhelo de una experiencia de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia, asociada también al desarrollo de cualidades y valores que fomenten el amor y la paz", ha explicado.

EL PACIENTE PUEDE DISFRUTAR DE UNA INTERACCIÓN

De este modo, ha sostenido que "aunque algunas personas con Alzheimer ya no puedan expresar ese anhelo, pueden tener una vida con sentido en sí misma". Además, ha apuntado que "una persona con Alzheimer puede no reconocer a alguien ni identificarlo conscientemente, pero sí experimentar una interacción como agradable, reconfortante y, de alguna manera, llena de sentido".

"La presencia, el tono de voz, la delicadeza del contacto y la familiaridad de determinados rituales pueden contribuir a la serenidad y al bienestar de las personas con demencia", ha proseguido, para agregar que "existen tres actitudes fundamentales para que se produzca ese encuentro significativo en el ámbito de lo espiritual", que son "la compasión, entendida como compromiso con su experiencia vital, sus valores, su historia y su posible experiencia de sufrimiento en esos momentos; la presencia y la hospitalidad".

Además, ha insistido en que la dignidad no la da la autonomía funcional, no es una recompensa por conservar capacidades, sino el fundamento desde el que se debe reconocer y cuidar a toda persona. "Desde una perspectiva humanista, toda persona merece respeto independientemente de su capacidad para atribuir sentido a lo que vive", ha asegurado.

Por último, y tras manifestar Barbero que el verdadero desafío espiritual ante el Alzheimer es aprender a reconocer la humanidad del otro cuando no se puede apreciar con claridad "su memoria, su relato o su manera de estar en el mundo", ha concluido señalando que "la belleza espiritual de las personas con Alzheimer permanece".