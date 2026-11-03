España supera por primera vez los 10 millones de habitantes mayores de 65 años, el 20,7% de la población

Archivo - Imagen de archivo de dos personas mayores sentadas en un banco. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

España superó en 2025 por primera vez los 10 millones de habitantes de 65 años o más, hasta alcanzar los 10.178.625, el 20,7 por ciento de la población total, tras sumar 250.257 personas en este grupo de edad respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento.

Así lo recoge el informe 'Un perfil de las personas mayores en España 2026: envejecimiento, salud y bienestar en cifras', elaborado por el Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de la iniciativa Envejecimiento en red.

El documento, presentado este martes, ofrece una radiografía completa del envejecimiento en España, combinando datos demográficos, de salud, economía, cuidados y digitalización.

"La vejez no es ninguna plaga. Llegar a los 65 años actualmente es muy diferente a lo que suponía para las generaciones anteriores. Las generaciones actuales de mayores son las primeras que han cursado estudios de secundaria, mientras que sus predecesoras, en muchos casos, solo tuvieron acceso a la educación primaria o carecieron de estudios", ha explicado el demógrafo Julio Pérez, investigador del IEGD-CSIC y coordinador del trabajo.

La edad media de la población española alcanzó los 44,55 años en 2025. Además, en solo un año, el número de personas centenarias aumentó un 7,1 por ciento, pasando de 15.911 en 2024 a 17.038, de las que aproximadamente ocho de cada diez son mujeres.

Asimismo, las proyecciones recogidas en el informe apuntan a que la población de 65 años en adelante superará los 16 millones en 2046, cerca del 30 por ciento del total, si se cumplen los supuestos demográficos utilizados.

En este sentido, Pérez ha señalado que aún está por ver si las administraciones españolas están preparadas para afrontar el envejecimiento de la población, aunque ha asegurado que las propias personas sí lo están.

El informe también muestra la persistencia de desigualdades territoriales. En 2025, las personas de 65 y más años representaban el 29,1 por ciento de la población de los municipios rurales, frente al 20,0 por ciento de la urbana. Asturias, Castilla y León y Galicia registraban las proporciones autonómicas más elevadas.

MEJORA LA ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE

El documento también recoge los datos de Eurostat para 2023 recogidos, que sitúan la esperanza de vida saludable a los 65 años en 10,3 años para las mujeres y 10,2 para los hombres. Ambos valores mejoran respecto a 2022, aunque permanecen por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

A partir de 2020 se observa un descenso asociado al impacto de la pandemia de COVID-19, seguido de una recuperación parcial. En 2023, los valores se sitúan en 10,3 años para las mujeres y 10,2 para los hombres, aún por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria

Además, la salud autopercibida, un valor que disminuye conforme aumenta la edad, es algo mayor en los hombres que en las mujeres, según los datos de 2025.

"Siempre hemos pensado que las mejoras en la salud se deben principalmente a los avances de la medicina, pero también es muy importante cómo llegan las personas a la vejez. En este ámbito se ha producido un progreso enorme, ya que son generaciones que han recibido mejores cuidados y alimentación", ha detallado Pérez.

En esta línea, el demógrafo ha pronosticado que las generaciones nacidas actualmente podrían alcanzar una esperanza de vida media cercana a los 100 años. "El promedio de vida va a ser muy superior al actual y seguramente llegará a los 100 años", ha añadido.

Por su parte, los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 (ESdE) muestra una elevada prevalencia de enfermedades crónicas en la población de 65 y más años, que aumenta con la edad. Destacan la hipertensión, la artrosis y el colesterol elevado, con diferencias por sexo y un incremento de problemas como la demencia y las cataratas en las edades más avanzadas.

VIVIENDAS ANTIGUAS Y BARRERAS PARA MEJORAR SU EFICIENCIA

Por otra parte, los datos de 2025 muestran que la gran mayoría de los mayores españoles son propietarios de la vivienda en que residen, pero también que el 56,6 por ciento de los hogares cuya persona de referencia tiene 65 o más años se ubica en viviendas construidas antes de 1981. De ellos, 20,7 por ciento ha realizado mejoras de eficiencia energética en los últimos cinco años, mientras que otro 30,3 por ciento considera que las necesita, pero no las ha llevado a cabo.

Entre los hogares en propiedad de este grupo que necesitan mejoras y nos las ha realizado, el 74,1 por ciento identifica el coste económico como la principal barrera. Para el equipo responsable de este estudio, estos resultados señalan la importancia de considerar la capacidad de financiar la rehabilitación en el parque ya existente, además de la tenencia de la vivienda, analizar las condiciones residenciales de personas mayores.