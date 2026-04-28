Ensayan una técnica innovadora para el corazón que podría salvar a pacientes sin opciones de tratamiento

Archivo - A man touching his heart, with red highlight of heart attack,heart failure and others heart disease - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SASINPARAKSA - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores estadounidenses acaban de presentar datos revolucionarios sobre una técnica que está cambiando las reglas del juego para pacientes que pensaban que no tenían más opciones. Se trata de un procedimiento tan delicado que no requiere abrir el pecho, pero tan efectivo que sus beneficios se mantienen intactos un año después.

Los resultados, presentados esta semana en una de las cumbres de cardiología más importantes del mundo, muestran cifras que sorprenden incluso a los especialistas más experimentados. Y lo mejor: funciona precisamente en quienes más lo necesitan.

La insuficiencia mitral (IM) se produce cuando la válvula mitral, una valva que regula el flujo sanguíneo entre las cavidades izquierdas del corazón, no se cierra correctamente, lo que provoca que la sangre regrese al corazón en lugar de circular por el resto del cuerpo. La IM es una de las valvulopatías cardíacas más comunes, que afecta a más de 175 millones de personas en todo el mundo y a unos cinco millones de estadounidenses.

Los pacientes mayores de 75 años que no reciben tratamiento tienen un 50% de probabilidades de morir a los cinco años; sin embargo, algunos, en particular aquellos con una anatomía valvular más pequeña o una válvula endurecida, no son candidatos para los tratamientos quirúrgicos o transcatéter habituales.

LA TÉCNICA HA SIDO PROBADA EN 30 PACIENTES

Los resultados del estudio de viabilidad temprana AltaValve sugieren que los pacientes con insuficiencia de la válvula mitral presentan beneficios clínicos sostenidos un año después del reemplazo transcatéter de la válvula mitral (TMVR) con fijación auricular, según especialistas del Hospital Abbott Northwestern de Minneapolis (Estados Unidos).

Los investigadores presentan estos datos de última hora en las Sesiones Científicas 2026 de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI) y la Cumbre de la Asociación Canadiense de Cardiología Intervencionista (CAIC-ACCI) en Montreal (Canadá).

Para quienes no tienen opciones de tratamiento, la reparación transcatéter de la válvula mitral (TMVR) con fijación auricular es una técnica mínimamente invasiva emergente que coloca una válvula protésica sobre la válvula original enferma para reducir el riesgo de una obstrucción del flujo sanguíneo, denominada obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), o de sobrecarga en el tejido cardíaco circundante.

El estudio de viabilidad temprana de AltaValve es un estudio prospectivo, multicéntrico y de un solo brazo que evaluó la seguridad y el rendimiento del sistema AltaValve (perteneciente a 4C Medical Technologies Inc.).

Los investigadores incluyeron a 30 pacientes con insuficiencia mitral sintomática que fueron considerados de alto riesgo quirúrgico o no aptos para otras terapias transcatéter debido a su anatomía. La población del estudio fue 63% femenina, con una edad media de 77 años.

Trece sujetos fueron tratados mediante un abordaje transapical (a través de las costillas) y 17 mediante un abordaje transseptal (a través de la vena femoral), según lo determinado por la salud de los vasos sanguíneos periféricos del paciente. La seguridad, el rendimiento, la funcionalidad y los resultados de calidad de vida se evaluaron al inicio, al alta, a los 30 días, a los seis meses y al año de seguimiento.

Los resultados mostraron que la TMVR con fijación auricular redujo la MR en casi todos los casos (97%). Un año después de la intervención, la TMVR redujo y mantuvo la MR a una gravedad leve en el 95% de los pacientes, lo que resultó en poca o ninguna molestia al participar en actividad física.

Los resultados de la ecografía cardíaca mostraron que el tratamiento mantuvo el porcentaje de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo por latido (53% al año frente al 54% al inicio), junto con la presión promedio a través de la válvula mitral (4,0 mmHg) y el LVOT (1,8 mmHg). Los resultados funcionales también mejoraron, con un aumento promedio de 43 metros en la prueba de caminata de seis minutos. No hubo casos de complicaciones como accidente cerebrovascular, migración del dispositivo, nueva fibrilación auricular, hemorragia potencialmente mortal o necesidad de reemplazo del marcapasos.

"Esta es la primera vez que presentamos la evaluación de durabilidad y hemodinámica del rendimiento de la TMVR con fijación auricular al año de seguimiento, lo que nos proporciona datos cualitativos sobre el rendimiento de la válvula", detalla el doctor Konstantinos Voudris, del Instituto del Corazón de Minneapolis en el Hospital Abbott Northwestern de Minneapolis.

"Nuestros hallazgos sugieren un excelente rendimiento de la válvula, resultados positivos sostenidos y una baja tasa de complicaciones, ya que los beneficios para la salud no disminuyeron al año de la TMVR. Esperamos que esta pueda convertirse en una opción duradera, eficaz y terapéutica para una amplia población de pacientes con opciones de tratamiento limitadas".

Los resultados de este estudio se están validando ahora en el ensayo clínico pivotal ATLAS, que cuenta con la potencia estadística necesaria.