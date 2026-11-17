Archivo - Alzheimer disease as a neuropathology memory loss due to brain degeneration and decline as a surreal medical neurology illness concept. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 (EUROPA PRESS)

Nuevas evidencias respaldan la idea de que las diferencias dentro y entre sexos influyen en la progresión de los trastornos neurológicos y en su respuesta al tratamiento, según cuatro estudios presentados en 'Neuroscience 2026', la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia que se celebra en Washington (Estados Unidos).

Los científicos están descubriendo que algunos trastornos se comportan de manera diferente según el sexo biológico y los factores de riesgo genéticos de cada persona. Estas diferencias ofrecen la posibilidad de un tratamiento personalizado basado en el perfil biológico y genético de cada individuo.

Hallazgos de la Universidad de Toronto (Canadá) demuestran que las personas con riesgo genético de padecer enfermedad de Alzheimer respondieron de manera diferente a la terapia hormonal para la menopausia (THM) que aquellas sin dicho riesgo, y la respuesta varía según la formulación hormonal específica de la THM, lo que subraya la importancia de considerar el riesgo genético y la formulación de la THM antes del tratamiento.

Otro trabajo de la Universidad de Texas en San Antonio (Estados Unidos), observó que, en roedores menopáusicos con riesgo genético de padecer la enfermedad de Alzheimer, los circuitos cerebrales implicados en la memoria se volvieron especialmente vulnerables, lo que respalda la idea de que la menopausia puede ser un período de vulnerabilidad para las mujeres con riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Asimismo, un trabajo de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) comprobó que, en un modelo de fibromialgia, las ratonas conservaron la sensibilidad al tacto y mostraron una mayor activación inmunitaria que los ratones machos, lo que sugiere que los tratamientos específicos para cada sexo podrían ser beneficiosos.

Finalmente, expertos de la Universidad de Dakota del Norte (Estados Unidos) evaluaron cómo en un modelo de ratón, la inflamación intestinal crónica afectó la función cerebral y la patología relacionada con la enfermedad de Alzheimer de manera diferente en machos y hembras.

"Estos cuatro estudios ilustran los fascinantes descubrimientos que se pueden realizar al centrarse en la biología específica de las mujeres o en las posibles diferencias de sexo en los síntomas y factores de riesgo relacionados con la enfermedad de Alzheimer", declara Liisa Galea, titular de la Cátedra Treliving de Salud Mental de la Mujer en el Centro para la Adicción y la Salud Mental (Canadá) y moderadora de la rueda de prensa.

"La investigación presentada en Neuroscience 2026 nos ayuda a identificar las diferencias específicas que pueden contribuir al desarrollo de tratamientos más personalizados mediante enfoques de precisión, incluso para algunos de nuestros trastornos cerebrales más complejos", señala.