Empresas.- El Archivo de San Juan de Dios Ciempozuelos expone 600 obras realizadas por personas con enfermedad mental

Obras del Archivo del Patrimonio-Arte Psicológico del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. - SAN JUAN DE DIOS

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo del Patrimonio del Centro San Juan de Dios (CSJD) de Ciempozuelos expone más de 600 obras realizadas por personas con enfermedades mentales, a partir de una recopilación de trabajos que se remonta a 1970 y que ha dado como resultado una colección que fusiona arte y psicopatología.

"Fusionar ambas alternativas, arte y psicopatología, en un proyecto concreto, implica pensar en personas que viven o han vivido y han dejado su huella y su producción para la pequeña y gran historia", ha explicado el psicólogo y responsable del Archivo del Patrimonio-Arte Psicológico del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Calixto Plumed.

En las obras de arte psicopatológico se pueden encontrar algunas características comunes, sin que se pueda afirmar que sean normas o comportamientos constantes. A menudo suelen coincidir unos determinados rasgos con cada enfermedad, pero puede suceder que un caso concreto no produzca las características que le son en general propias. Los síndromes más estudiados son esquizofrenia, epilepsia, neurosis, toxicodependencia y ciertas psicosis maniaco depresivas.

En el Archivo, hay obras de autores reconocidos como Carlos González Rajel, fotógrafo de profesión y polifacético de la pintura, creador de un estilo propio denominado "esqueletomaquia". De otros muchos artistas se han seleccionado sus obras agrupándolas por temáticas.

"Tanto en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, como en el resto de centros que forman San Juan de Dios España, siempre se ha aprovechado cualquier aspecto de la persona para su mejor rehabilitación y reinserción, ya que pertenece a la sociedad y es miembro de la misma de todo derecho. Las terapias ocupacionales han empleado los recursos a su alcance para que el enfermo se exprese con sus posibilidades y realización personal", ha afirmado Plumed.

De hecho, el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos incorpora como actividad terapéutica sesiones de pintura, tanto para los usuarios del área de salud mental como para los del área de psicogeriatría. Según el terapeuta ocupacional y coordinador de los talleres ocupacionales y laborales del Centro San Juan de Dios, Ángel Campos, esto les ofrece "un espacio donde pueden ser ellos mismos y olvidar, por un momento, las dificultades emocionales que afrontan en su día a día".