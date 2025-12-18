El doble efecto del cuidado de los abuelos: alivio para padres, posibles riesgos para los niños

Archivo - Abuela besando a su nieta. - VIKTOR CVETKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Alemania, indica que el cuidado regular de los niños proporcionado por los abuelos puede aliviar la presión sobre los padres, pero puede tener algunos efectos negativos en la salud de los niños.

El estudio, publicado en publicada en 'Health Economics', se basó en datos de más de 11.000 niños y casi 9.000 padres en Alemania, utilizó la distancia geográfica entre las familias y los abuelos para identificar los efectos del cuidado regular de los abuelos.

Las madres informaron una mayor satisfacción con su tiempo libre y con las situaciones de cuidado infantil (un 11% y un 9%, respectivamente) cuando disponían de cuidado de los abuelos. Los padres también mostraron un aumento del 19% en su satisfacción con el cuidado infantil.

Sin embargo, algunos niños que recibían regularmente el cuidado de sus abuelos tendían a presentar un estado de salud general más precario, al menos según las medidas de salud disponibles para el análisis. Esto fue más evidente entre los niños y los niños en edad escolar primaria, y podría reflejar diferencias en las rutinas y actividades diarias entre el cuidado proporcionado por los abuelos y el ofrecido en guarderías formales o centros extraescolares.

"Los hallazgos resaltan el papel central del cuidado de los abuelos en los acuerdos de cuidado de las familias y los beneficios significativos que proporciona a los padres de niños pequeños", la autora correspondiente Elena Ziege, investigadora junior del Instituto Federal de Investigación de Población (BIB), en Wiesbaden, Alemania.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1.- El cuidado de los abuelos alivia a los padres:

Las madres y padres que reciben apoyo regular de los abuelos con el cuidado de los niños reportan mayor satisfacción con su tiempo libre y con la situación del cuidado infantil.

2.- Algunos niños presentan estado de salud más precario:

Los niños que reciben cuidado habitual de sus abuelos tienden a mostrar un estado de salud general más precario según las medidas disponibles, especialmente los niños en edad escolar primaria.

3. Diferencias en rutinas y actividades:

El estudio señala que estas diferencias podrían reflejar variaciones en las rutinas diarias y actividades entre el cuidado informal de los abuelos y el cuidado estructurado en guarderías o centros educativos.

4. El papel central de los abuelos:

A pesar de los posibles efectos negativos en algunos indicadores de salud infantil, los abuelos cumplen un papel clave en los arreglos de cuidado familiar y proporcionan beneficios significativos a los padres.