Desvelan el mapa cerebral de las proteínas en la enfermedad de Alzheimer

CIUDAD REAL, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento de la Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), bajo la dirección de los profesores Lydia Jiménez Díaz y Juan de Dios Navarro López, ha llevado a cabo un trabajo de investigación con un modelo animal no transgénico de las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, ampliamente caracterizado por el grupo, que refleja fielmente las principales características de la enfermedad, como es el deterioro de la memoria.

Estudios proteómicos previos habían mostrado alteraciones de las proteínas implicadas en la plasticidad sináptica del hipocampo en la enfermedad de Alzheimer, según ha informado la UCLM por nota de prensa.

Sin embargo, la distribución espacial de estas proteínas era desconocida, por lo que en este trabajo, titulado 'Mapping the hippocampal spatial proteomic signature in male and female mice of an early Alzheimer's disease model' y publicado en la revista Biology of sex differences, el grupo hipotetizó que existen cambios proteicos específicos de la zona del hipocampo (dorsal vs. ventral), así como específicos del sexo, que podrían proporcionar un fenotipo proteómico propio de las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer.

Para demostrarlo, sus autores -Ana Contreras, contratada postdoctoral Margarita Salas; Raquel Jiménez, estudiante de doctorado en el Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento; y Souhail Djebari, profesor en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y postdoctoral del Laboratorio, junto con los directores de este- utilizaron una innovadora técnica que permite mantener la resolución espacial de las proteínas, para estudiar su distribución en el hipocampo, área cerebral encargada de la memoria.

Esta técnica, llamada MALDI imaging, permitió encontrar alteraciones en proteínas en función del área y del sexo, ya que se utilizaron ratones macho y hembra.

El mapa de proteínas relacionadas con la plasticidad sináptica alteradas específico del área y del sexo, mostrado por primera vez en este trabajo, proporciona según los investigadores "una mayor comprensión de la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, además de potenciales biomarcadores para un posible diagnóstico precoz de la misma". Además, señala a GSK-3, una proteína implicada en aprendizaje, como una "posible diana terapéutica" en estos estadios tempranos de la enfermedad.

El desarrollo de este trabajo, pionero en la UCLM, ha sido posible gracias a la financiación del Plan Estatal de Investigación y de la Junta de Castilla la Mancha.

El Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento de la Facultad de Medicina de Ciudad Real tiene como objetivo estudiar los mecanismos moleculares, celulares, de circuito y de redes neuronales de la disfunción cognitiva, con el fin de desarrollar estrategias terapéuticas novedosas para restaurar la memoria en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.