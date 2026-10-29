Archivo - Cinco organizaciones reclaman que el nuevo Gobierno avance en la inversión en cuidados hasta el 2% del PIB - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco organizaciones han dispuesto la novena edición de la iniciativa 'Soy Mayor, Soy Como Tú', a través de la que han reclamado, a los partidos políticos y al nuevo Gobierno que resulte tras las elecciones del 29 de noviembre, "consolidar y avanzar en la inversión de los cuidados", que consideran que "debería elevarse en los próximos años al menos hasta el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)".

El objetivo es "garantizar la continuidad del cumplimiento de la modificación de las leyes de Discapacidad y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), aprobadas en septiembre de este año por las Cortes Generales, en un contexto en el que la inversión en cuidados se sitúa en torno al 1 por ciento", y doblarla, "ante el progresivo envejecimiento de la población española, ligado a su vez a un previsible incremento de situaciones de dependencia, pérdida de autonomía y enfermedades crónicas", han indicado.

No obstante, y en coincidencia con la celebración, este jueves, 29 de octubre, del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, Envejecimiento en Red -organización dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, las fundaciones Grandes Amigos, Pilares para la Autonomía Personal y Matia Fundazioa, y HelpAge International España han señalado que incluso con la subida, el porcentaje seguiría "lejos" de los países del entorno.

"Esta firme apuesta por los cuidados debe convertirse en una cuestión de Estado, independientemente del resultado de los comicios", han insistido, para añadir que "el objetivo de construir una auténtica 'sociedad de los cuidados' pasa por un salto estructural y sostenido en financiación pública". Por ello, se han sumado a la acción particular que lanzaron, hace poco más de un año, los expertos del sector de las personas mayores, Pura Díaz Veiga y Gabriel Gallardo, que reunieron cerca de 40.000 firmas de apoyo en la plataforma 'Change.org'.

Tras señalar que los recursos deben llegar "a las personas mayores, a las personas cuidadoras y a la mejora de los apoyos y servicios", han explicado que se debe caminar "hacia un modelo de atención integral y centrada en la persona". "Una gestión finalista de estos fondos por parte de las Administraciones públicas y las empresas del sector debería repercutir en unos cuidados más humanos, comunitarios y dignos", han asegurado.

Por otra parte, la iniciativa busca el reconocimiento de "la realidad profundamente feminizada del sector, sostenido mayoritariamente por mujeres que, tanto en el ámbito profesional como en el familiar, asumen tareas esenciales para la sociedad que siguen estando insuficientemente valoradas y remuneradas, con frecuencia en condiciones laborales precarias y a costa de sacrificios personales, sociales y económicos".

DATOS

Además, ofrece datos de la situación actual, al señalar que en 2026, el número de personas mayores ha sobrepasado la barrera de los 10 millones (10.178.625), alcanzando el 20,7 por ciento del total actualmente y superando el 30 por ciento en 2050, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). "En solo 50 años, hemos duplicado el número de personas mayores", muestra, para agregar que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el porcentaje de personas de 65 años o más que reciben cuidados de largo duración se ha duplicado en 10 años, pasando del 6,8 por ciento en 2013 al 14,9 por ciento 2023.

"La gran mayoría del apoyo que reciben las personas mayores de 65 años -entre un 80 y un 90 por ciento, dependiendo de la gravedad de sus limitaciones funcionales- es proporcionado por cuidadores informales", han continuado las entidades, al tiempo que han expuesto que "la precarización de quienes trabajan en los cuidados es una de las consecuencias más evidentes del problema".

A su juicio, "de mantenerse esta infrafinanciación a medio-largo plazo, se impediría atender a un volumen creciente de personas, reducir plazos en el acceso a las prestaciones, mejorar el catálogo de recursos y dignificar las condiciones laborales de quienes ejercen los cuidados, tanto de manera formal como informal". Además, creen que invertir en cuidados también "supone una palanca de crecimiento económico, generación de empleo y retorno fiscal", y es que "cada euro invertido en cuidados genera 1,6 euros en el PIB".

"Si España fortaleciera los recursos dedicados a la atención domiciliaria y a la prevención comunitaria de problemas de salud y de movilidad, permitiría ahorrar costes sanitarios y farmacéuticos asociados a la falta de detección temprana y atención de enfermedades, ingresos hospitalarios, institucionalización de personas, tratamientos para nuevas dolencias y patologías crónicas, etc.", han proseguido en esta línea.

Por último, las entidades participantes han solicitado "al conjunto de la sociedad" que se produzca "un cambio cultural sobre cómo son percibidos los cuidados". "En un mundo marcado por el individualismo y el edadismo, se hace necesario reconocer que todos los individuos vamos a necesitar cuidados tarde o temprano, así como la importancia de garantizar una vida digna a las personas mayores", han finalizado.