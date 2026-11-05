El cerebro podría dar pistas del Alzheimer hasta 15 años antes de los síntomas

Archivo - Alzheimer, envejecimiento. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BULAT SILVIA - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo marco de trabajo permite identificar características de la función cerebral vinculadas a la enfermedad de Alzheimer (EA) antes de que las personas presenten pérdida de memoria, según expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (Estados Unidos).

A diferencia de estudios previos, que comparaban a pacientes con EA con adultos cognitivamente sanos, este nuevo enfoque, publicado en 'Science Advances' compara a pacientes con SuperAgers (personas que conservan una cognición excepcionalmente buena hasta la vejez) para establecer un punto final más preciso en el continuo de las posibilidades del envejecimiento cognitivo.

"Estos hallazgos respaldan la utilidad potencial de esta herramienta para la estratificación temprana del riesgo entre adultos mayores cognitivamente sanos", escriben los investigadores. Los científicos han vinculado el inicio de la EA con las proteínas amiloide-B y tau, así como con factores de riesgo genéticos. También han descubierto un subgrupo de personas llamadas SuperAgers, cuyas habilidades cognitivas se mantienen relativamente intactas hasta la vejez.

Los investigadores se preguntaron en qué se diferencian los cerebros de cada grupo y si puede la definición de estas diferencias aún inexploradas ayudar a los científicos a identificar la EA antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Para responder a estas preguntas, el equipo desarrolló el marco de aprendizaje automático Alzheimer's Resilience-Vulnerability Connectome (ARC).

Entrenaron y evaluaron el modelo con datos de resonancia magnética funcional en estado de reposo de 180 SuperAgers y 110 pacientes ya diagnosticados con EA, todos de al menos 75 años. Además, demostraron que el modelo se generalizaba a una cohorte de replicación independiente de 143 individuos.

Posteriormente, aplicaron ARC para examinar los cerebros de 818 personas en una nueva cohorte, ligeramente más joven y sin signos de deterioro cognitivo, ninguna de las cuales había sido clasificada previamente como SuperAger. Al medir características relevantes de la función cerebral, ARC identificó con éxito la posición de los participantes en un continuo que va desde SuperAger hasta el diagnóstico de EA. Mostró un rendimiento similar en una cohorte independiente de 497 personas.

En un plazo de 5 a 15 años, según los datos disponibles, las personas con patrones de función cerebral similares a los de la EA mostraron un deterioro cognitivo más rápido, una mayor acumulación de beta-amiloide y una mayor probabilidad de progresión a EA clínica.