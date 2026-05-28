El cerebro hace un mayor esfuerzo para mantener el equilibrio con la edad, según un estudio

Archivo - Acompañamiento de una persona mayor, anciana. - ROCHE - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la University College de Dublin (Irlanda) explora los mecanismos neuronales subyacentes a la pérdida de equilibrio relacionada con la edad. Para mantener el equilibrio, el cerebro debe integrar la información sensorial con el control de los movimientos corporales, y esta capacidad disminuye con la edad. Los hallazgos se publican en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Para descubrir los procesos neurofisiológicos implicados en la pérdida de control del equilibrio relacionada con la edad, los investigadores utilizaron una métrica denominada coherencia corticocinemática, que registra la fuerza del acoplamiento entre la corteza cerebral y los movimientos corporales necesarios para mantener el equilibrio.

Para el estudio, 64 voluntarios de entre 18 y 40 años y 67 voluntarios mayores de 60 años se colocaron sobre plataformas con sensores de fuerza que medían sus movimientos mientras mantenían el equilibrio sobre colchonetas sólidas o de espuma con los ojos cerrados o abiertos. Simultáneamente, los autores midieron la actividad cortical cerebral de los participantes y descubrieron que el acoplamiento entre la actividad cortical y el balanceo corporal aumentaba a medida que mantener el equilibrio se volvía más difícil.

El grado de acoplamiento fue mayor en el grupo de mayor edad en comparación con el grupo más joven. Los hallazgos sugieren que la corteza participa en el control del equilibrio y que su participación aumenta con la edad. Este último hallazgo sugiere que, en comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores deben realizar un esfuerzo consciente mayor para mantener el equilibrio. Según los autores, el estudio destaca la coherencia corticocinemática como una herramienta para examinar y tratar la pérdida del equilibrio.