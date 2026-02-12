Canarias.-Clavijo destaca la apuesta de su Gobierno por una "Canarias de los cuidados" para los mayores en zonas rurales

El presidente Fernando Clavijo entrega los certificados a quince alumnos de la Escuela de Cuidados del proyecto Rural Domus - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la apuesta de su Gobierno por avanzar hacia una "Canarias de los cuidados" con más servicios de atención domiciliaria, más profesionales cualificados y más oportunidades laborales vinculadas a la atención a las personas mayores.

Según informa el Ejecutivo regional, así lo dijo este jueves en Tinajo (Lanzarote) durante el acto de entrega de certificados a las quince personas que han completado el primer ciclo de formación de la Escuela de Cuidados del proyecto Rural Domus, una iniciativa pionera impulsada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en colaboración con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

"Canarias necesita prepararse para el reto del envejecimiento y eso significa reforzar los cuidados, acercarlos al domicilio y hacerlo con profesionales formados y con una atención más humana y cercana", manifestó Clavijo.

Asimismo, señaló que "nuestro objetivo es que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en su hogar, en su entorno y con calidad de vida, especialmente en los municipios rurales donde el acceso a los servicios es más complejo".

Comentó que "este proyecto demuestra que los cuidados también son una oportunidad para generar empleo, ofrecer una salida laboral a personas desempleadas y facilitar la integración social y laboral de personas migrantes".

El jefe del Ejecutivo canario añadió que "cuando las administraciones y las entidades sociales trabajamos juntas, somos capaces de dar respuestas reales a los grandes desafíos sociales y de mejorar la vida de las personas".

IMPORTANCIA DEL "CUIDADO HUMANIZADO"

Durante su intervención, el director general de San Juan de Dios, Juan José Afonso, resaltó la importancia del "cuidado humanizado" como enfoque que "forma parte del ADN de San Juan de Dios y es el que queremos transmitir también a quienes hoy se forman en este proyecto".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, apuntó que "iniciativas como Rural Domus se alinean con la apuesta insular por hacer de Lanzarote y La Graciosa 'las Islas de los Cuidados', en el marco de la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión 2024-2030, dotada con más de 7 millones de euros".

También recordó que el Cabildo ha recuperado la colaboración y consolidado 35 millones de euros para el concierto social 2024-2029, garantizando estabilidad a las entidades del Tercer Sector.

Además, calificó de "hito histórico" el nuevo convenio de dependencia, cuyas aportaciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo suman hasta 2028 más de 75 millones de euros para seguir mejorando la atención a la dependencia y la discapacidad en Lanzarote y La Graciosa.

Asimismo, para el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, "es un orgullo que este proyecto haya arrancado en Tinajo, demostrando que contamos con las condiciones idóneas para situar a nuestros mayores en el centro de la gestión, con una atención cercana, directa y de máxima calidad. Además, esta formación contribuirá a seguir elevando el nivel de la atención a nuestra gente".